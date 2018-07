OGGIONO – Il secondo appuntamento con la lirica nella provincia di Lecco – organizzato dall’Associazione Spirabilia – si è rivelato un ennesimo successo. Vuoi per la bravura dei cantanti, vuoi per la meravigliosa cornice – il cortile della villa Caccia Dominioni di Oggiono – vuoi per l’ingresso libero, anche questa volta c’è stata una grande risposta di pubblico, registrando il tutto esaurito e con oltre trecento presenti.

Sabato sera è andato in scena “L’elisir d’amore”, un’opera lirica in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani.

“Abbiamo scelto quest’opera perché la riteniamo veramente deliziosa – dichiara il direttore di produzione Aldo Spreafico – ma soprattutto perché è fruibile a tutti. Infatti anche ieri il pubblico ha dato una grande risposta.”

Spreafico si complimenta anche con i protagonisti – “Il cast era di livello eccelso, faccio un plauso al giovanissimo Maestro Passerini per come lo ha diretto” – e non dimentica di ringraziare la Novatex, mani sponsor del ciclo di eventi.

L’ultimo appuntamento della rassegna “Estate lirica” sarà “Il rigoletto” del maestro Giuseppe Verdi. Appuntamento venerdì 6 luglio 2018, dalle ore 20.30, presso villa Canali a Civate.