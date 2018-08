ABBADIA – In occasione del Festival di Bellagio e del Lago di Como Abbadia Lariana ospiterà ben due eventi musicali ad agosto.

Il primo appuntamento è in programma per sabato, 11 agosto, presso la Chiesa di San Lorenzo ad Abbadia Lariana. Ospite della serata, che prenderà il via alle ore 21, sarà la Bellagio Festival Orchestra con musiche di Gounod e Mozart. Lo spettacolo sarà diretto da Alessandro Campanile e cadrà in concomitanza con la Festa Patronale di San Lorenzo.

Il secondo appuntamento è invece a Ferragosto, sempre alle 21, alla Chiesa del Sacro Cuore ai Piani Resinelli, con l’Estudiantina Mandolistica Vogherese, celebri melodie classiche e canzoni popolari.

L’ingresso alle serate è libero.