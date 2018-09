VARENNA – Si concluderà sabato 15 settembre l’edizione 2018 del Festival di musica “Tra Lago e Monti”. L’appuntamento finale della trentunesima edizione – iniziata a luglio da Palazzo Belgiojoso a Lecco e proseguita in agosto in diverse località del Lago e della Valsassina – è in calendario presso la chiesa di San Giorgio a Varenna con inizio alle ore 20.30.

Il concerto, dal titolo “Viaggio musicale nell’Est Europeo”, vedrà protagonisti Luisa Prandina all’arpa e Roberto Porroni alla chitarra. Toccherà a loro interpretare i brani in programma di Bela Bartok, Cesar Cui, Igor Stravinskij e Dmitrij Sostakovic (elaborazioni del maestro Porroni).

Luisa Prandina ha studiato arpa presso la Civica Scuola di Musica di Milano diplomandosi, non ancora sedicenne, con il massimo dei voti. Dal 1986 è stata prima arpa delle Orchestre dei Giovani della Comunità Europea, della Radio di Francoforte, della Chamber Orchestra of Europe; dal 1992 è prima arpa dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche, collaborando con prestigiosi musicisti tra cui Yuri Bashmet e Dora Schwarzberg. Ha suonato il Concerto di Mozart per flauto, arpa e orchestra con l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti.

Roberto Porroni è uno dei più noti esponenti del concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi giovanili, perfezionatosi con Julian Bream e John Williams, è stato invitato personalmente in Spagna da Andrés Segovia iniziando una brillante carriera internazionale e suonando per le maggiori istituzioni concertistiche (Philarmonie di Berlino, Musikverein di Vienna, Scala di Milano, Fairfield Hall di Londra, Filarmonica di San Pietroburgo, Oji Hall di Tokyo, Teatro Colon di Buenos Aires). Oltre che del Festival Tra Lago e Monti, è direttore artistico anche de “I Concerti della Domenica” al Teatro Filodrammatici di Milano e del Festival “Musica e Natura” (Grigioni – Svizzera).

Il Festival Tra Lago e Monti è promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, e vede il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Provincia di Lecco e ACEL Energie