LECCO – “Frammenti d’Infinito” è questo il titolo che il Coro San Giorgio ha voluto dare al concerto di sabato 27 ottobre, a Chiuso, nella chiesa Parrocchiale. Il concerto si inserisce nel ricco calendario promosso dalla Consulta Musicale della Città di Lecco che raduna cori bande e gruppi folkloristici e che prende il nome di Polifonia d’ Ottobre.

“Ci avviciniamo alle festività di Tutti i Santi – spiegano i responsabili del Coro San Giorgio – e il nostro è un concerto di Musica Sacra, in parte a cappella ed in parte accompagnata al pianoforte. La cornice è quella della chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, in un rione storico della nostra città, una cornice artistica dove si incontrano fede e musica per una serata con brani di Bach, Mendelsshon, Mozart e Gioacchino Rossini ma anche di autori contemporanei, un viaggio nel tempo e nella musica. In programma anche due brani composti appositamente per il Coro San Giorgio dal M° Stefano Aldeghi”.

E’ un momento importante per il Coro San Giorgio che si avvia a festeggiare il 30° di fondazione, una tradizione nata nella parrocchia di Acquate, dove tra l’altro si occupa anche dell’animazione liturgica, e che continua con un progetto che verrà svelato nelle prossime settimane, un ricco calendario di iniziative che vedrà protagonista il coro diretto da Gianmarco Aondio, con concerti, e qualche sorpresa. Per ora godiamoci i “Frammenti d’infinito” sabato sera alle 20,45 presso la chiesa di Chiuso.