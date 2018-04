LECCO – “Gio ART Incontra…” è questo il titolo della mostra presentata da Gio ART (Giorgio Colombo) artista lecchese, visitabile da oggi, lunedì 9 aprile, a venerdì 20.

L’esposizione, allestita nella hall del palazzo di Confcommercio (ex palazzo Falck) di piazza Garibaldi a Lecco, propone una serie di stampe dei ritratti realizzati da Gio ART e consegnate a numerosi Vip del mondo della tv e dello spettacolo: Marco Mengoni, Michelle Hunziker, Fedez, Giorgia, Dolcenera, Katia Ricciarelli, Ilary Blasi e Bruno Vespa per citarne alcuni.

Insieme alle stampe (accompagnate dalle foto delle consegne) anche alcuni originali che l’artista consegnerà prossimamente.

Prendendo ispirazione dal film “Big Eyes” del regista Tim Burton (2014), il progetto “Gio ART Incontra…” prende vita nel 2015 in occasione della consegna dell’opera alla cantante Annalisa, durante la presentazione del suo album “Splende”. Vista la soddisfazione e il gradimento da parte della cantante, Gio ART prosegue nel progetto con entusiasmo e determinazione realizzando altre opere che verranno poi consegnate direttamente agli artisti durante eventi e manifestazioni.

Una nuova opportunità per Gio ART arriva in occasione della consegna dell’opera alla presentatrice Ilary Blasi, quando incontra Marika Cislaghi della Parterre TV Casting and More agenzia leader nel reclutamento e selezione di pubblico per show televisive, di figure professionali da utilizzare in prodotti audiovisivi (comparse e figurazioni). Grazie a questa collaborazione Gio ART riesce ad incontrare numerosi personaggi della TV tra cui Federica Panicucci, Alessia Marcuzzi, Ficarra e Picone e la stella di “Striscia la Notizia”, Rajae Bezzaz.

Dopo oltre 40 incontri il progetto Gio ART prosegue, animato dalla passione e la determinazione di un artista che ha sempre unito tecnica e stile. Una mostra decisamente singolare per un’artista che si è meritato l’appellativo di “Artista dei Vip”.

GIORGIO COLOMBO

nasce a Lecco nel Maggio del 1978.

Fin da piccolo manifesta una grande passione per il disegno. Nel 1992, con la frequentazione del Liceo Artistico statale Medardo Rosso di Lecco ha la possibilità di apprendere i primi elementi pittorici sperimentando diverse tecniche e materiali. Prosegue i suoi studi iscrivendosi nel 1997 al Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale presso il Politecnico di Milano. Consegue la laurea nel marzo del 2002.

Nonostante una formazione tecnica Giorgio continua a mantenere un forte legame con il disegno proseguendo il suo lavoro e affinando le tecniche, soprattutto il disegno a matita.

Dal 2016 è iscritto alla scuola del nudo dell’Accademia di Milano.

1999 ad oggi – Realizza l’ “immagine” per il manifesto di una storica festa patronale nel lecchese “Terza de loi – Festa di Laorca”.

2004 – Segue un corso di pittura ad olio tenutosi nella città di Lecco dal Maestro Vittorio Martinelli.

2006 – 2008 – Partecipa al concorso per la realizzazione del Manifesto per l’edizione 2006 e 2008 del Carnevale di Torre del Lago classificandosi nei primi posti e ricevendo segnalazioni e riconoscimenti.

2011 (luglio) – Collabora con il giornale online www.lecconotizie.com per il quale, con la rubrica Gio-Vedi-di-Gio, realizza vignette satiriche basate sulle recenti notizie che hanno riguardato il territorio lecchese.

2013 (giugno) – Realizza, presso il locale Kama di Lecco, una personale sulla cantante californiana Belinda Carlisle.

2015 (marzo) – Dà inizio alla rassegna di opere appartenenti all’iniziativa “Gio ART incontra…”, caratterizzata dalla realizzazione esclusivamente di ritratti raffiguranti persone note del mondo della Tv, della musica, dello spettacolo alle quali consegna direttamente l’opera. Tra i tanti personaggi incontrati: la cantante lirica Katia Ricciarelli, la giornalista/presentatrice Cristina Parodi, le showgirl Michelle Hunziker e Ilary Blasi, i cantanti Alessandra Amoroso, Bianca Atzei, Marco Mengoni e Fedez, i comici Ficarra e Picone, Virginia Raffaele, i giornalisti Bruno Vespa, Roberto Saviano e Rajae Bezzaz.

2015 – Inizia una collaborazione artistica con l’Agenzia ParterreTV (www.parterre.tv), leader nel settore delle telecomunicazione, in particolar modo nel reclutamento e selezione di pubblico da inserire nelle trasmissioni televisive (Striscia la Notizia, Verissimo, Le Iene) e nel reclutamento di figure professionali da inserire in prodotti audio-visivi, con la quale

2015 (settembre) – Presso il locale The Beach di Milano, durante l’evento “Open Season” organizzato dall’agenzia ParterreTV di Milano, azienda leader operante nel settore della TV e dello spettacolo, ha esposto le realizzazioni appartenenti alla rassegna d’arte “Gio ART incontra…”.

2016 – Inizia a far parte del gruppo locale di pittori e artisti “Gli artisti di Vicolo del Torchio” di Lecco.

2016 (aprile) – Presso il locale The Beach, durante l’evento “Night Fashion Opportunity”, organizza un’esposizione relativa alla rassegna artistica “Gio ART incontra…” nella quale sono state esposte, oltre alle nuove realizzazioni, le foto delle più significative consegne avvenute da Marzo 2015.

2016 (settembre) – Realizza per la ParterreTV il logo per la linea di magliette Parterre “E’ Tuo?”

2016 (ottobre) – Frequenta a Milano il corso di soft pastel con il Maestro spagnolo Ruben Belloso Adorna.

2017 (aprile) – Frequenta a Milano il corso avanzato di soft pastel con il Maestro spagnolo Ruben Belloso Adorna.

2017 (giugno) – Partecipa, con il gruppo “Gli artisti di Vicolo del Torchio” di Lecco, ad una collettiva denominata “Libertà Espressive” organizzata dalla “Lieti eventi” presso il locale Kama di Lecco.

http://www.gioart.net/

Facebook: https://www.facebook.com/Gio-ART-386687698053601/