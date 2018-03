LECCO – Classe 1936, foto amatore da oltre 45 anni con una grande passione per la foto di montagna, con oltre 600 premi vinti in carriera, Giandomenico Spreafico sarà protagonista della serata organizzata dal Gruppo Fotografico Libero Pensiero di Rancio.

Una serata che sarà animata dalla proiezioni degli scatti più belli del fotografo ed una mostra fotografica curata dallo stesso autore.

L’appuntamento è fissato per giovedì 29 marzo, dalle 21.15 presso la sede del gruppo fotografico, al Libero Pensiero, in via Calloni 14, Lecco.