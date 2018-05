LECCO – E’ stata presentata ieri pomeriggio (29 maggio) nella sede di Acel Service (“main e unico sponsor della rassegna” ha sottolineato la direttrice artistica Elena Scolari) la 13^ edizione della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”.

A fare gli onori di casa il presidente di Acel Service Giovanni Priore: “Anche quest’anno siamo contenti di poter sostenere una rassegna che coinvolge tutto il territorio. Una rassegna attesa con ansia e che, accanto alla valenza artistica, affianca un aspetto di valorizzazione turistica. L’auspicio è quello di poter sostenere la rassegna anche in futuro – ha detto il presidente – sapete tutti che Acel Service è coinvolta in un processo di fusione: ho chiesto un po’ di autonomia per quanto riguarda Lecco in modo da continuare a dare una mano sul territorio per iniziative come questa”.

Pieranna Rusconi, funzionario del Settore Cultura dell’amministrazione provinciale, ha portato i saluti del presidente Flavio Polano e del consigliere delegato Luigi Comi: “Siamo a presentare una lunga serie di spettacoli dal vivo che ci accompagnerà da giugno a luglio. Un grande impegno da parte della Provincia che da sempre ha dimostrato vicinanza alle arti teatrali dal vivo. Un grazie a tutti gli enti pubblici che credono nel valore della cultura e sostengono il festival. Grazie anche alle compagnie teatrali del territorio che con dedizione hanno saputo preservare queste manifestazioni”.

La direttrice artistica Elena Scolari è entrata nel merito del ricco calendario: “Tredici appuntamenti dal 2 giugno al 7 luglio, 11 comuni che ci hanno sostenuto e che hanno cercato di sopperire alla mancanza del contributo del Parco Adda Nord che, come sapete, è stato commissariato. Anche quest’anno abbiamo cercato di mettere assieme teatro di qualità e luoghi da conoscere e riscoprire coinvolgendo le associazioni del territorio. In alcuni casi, prima dello spettacolo, saranno a disposizione delle guide per visitare questi luoghi. Come al solito sono tanti gli eventi che faranno da corollario agli spettacoli”.

Si comincia il 2 giugno da Monte Marenzo (Parco Penne Nere, ore 20): “Sarà protagonista la compagnia ‘La Filostoccola’ con lo spettacolo ‘La commedia degli errori’. Una compagnia giovane che vanta la regia di Eugenio Allegri e che porterà quella che si può definire un’anteprima nazionale. In programma ci saranno anche due appuntamenti dedicati a bambini e famiglie”.

Alla presentazione ha partecipato anche Antonella Cagliani, vicesindaco di Robbiate, comune capofila: “Siamo contenti di poter aiutare una rassegna importante e molto seguita che, a fatica, cerca di tenere assieme tanti comuni per portare sul territorio spettacoli di qualità”.

Un’ulteriore novità sarà il gemellaggio con la rassegna “Caffeine – Incontri con la danza” curata da Piccoli Idilli: “Alcune incursioni coreografiche saranno parte del cartello de ‘I luoghi dell’Adda’ – ha detto Eugenia Neri -. Ci siamo messi assieme per cercare di raccogliere qualche soldo in più. A Imbersago e Robbiate presenteremo laboratori e performance dedicati alla danza”.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA