LECCO – Teka Edizioni annuncia l’uscita del suo nuovo libro dal titolo “Le Cicloavventure. Digressioni e disavventure di un cantautore in bicicletta”, scritto da Nico Maraja (all’anagrafe Nicola Maccacaro), cantautore originario di Lecco trapiantato a Roma.

Il volume racconta il viaggio di Nico al quale, durante un pranzo in famiglia, balena l’idea inaspettata di percorrere il tragitto da Roma a Lecco interamente in bicicletta, affidandosi ben poco al previsto e molto all’imprevisto. Nico non è un tipo sportivo ma, grazie ai suggerimenti di chi fin dall’inizio partecipa al suo sogno e di chi incrocerà sul suo cammino strada facendo, riuscirà ad arrivare in fondo a questa sfida.

Prende così vita un diario dal sapore un po’ beat, che alterna pagine scritte a un anno di distanza come se ci fosse un “prima” e un “dopo”, e che descrive incontri, avventure, disavventure e riflessioni di un cantautore alle prese con nuove emozioni e molte domande. Fino a dove bisogna spingersi per inseguire i propri sogni? E se si lasciano andare, sarà stato perché non era la strada giusta o perché non si è avuto il coraggio di portarli fino in fondo?

“Oggi sono passate più o meno due o tre vite rispetto a un anno fa. Un anno fa ero una persona completamente diversa – spiega l’autore – A dire il vero mi sembra di essere sempre esattamente lo stesso, anche se nel frattempo so di avere subito millemila metamorfosi.

Dunque, cerco di fare ordine. Sono lo stesso o sono diverso? Come dice un bellissimo libro che sto leggendo, nulla esiste come essere permanente ma tutto esiste in quanto processo”.

La copertina è impreziosita dalla romantica tavola a colori di Richolly Rosazza, artista di origini peruviane che vive a Lecco e che è noto in tutto il mondo dell’illustrazione per l’infanzia.

In contemporanea uscirà anche il cortometraggio “Nico & le Cicloavventure” (regia di Valerio Perini) su Youtube, già presentato all’Italiano Film Festival de Canarias.

Il volume verrà presentato dall’autore il 28 giugno alle 21.30 presso la Libreria Mascari 5, la libreria sociale gestita nel centro storico di Lecco dalla Cooperativa Sociale la Vecchia Quercia.

A moderare la serata interverrà Giulio Masperi, giornalista di Lecco specializzato in reportage sportivi.