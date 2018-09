INTROBIO – Lo scorso mese di luglio, all’indomani dello straordinario concerto che ha visto esibirsi insieme il Coro Nazionale Canadese e i Piccoli Cantori Valsassinesi, edra circolata l’iptoesi della costituzione di un coro giovanile in Valsassina ed oggi il Coro Giovanile Valsassinese sta per diventare realtà.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata siglata una convenzione tra l’I.C.S. Cremeno e l’Associazione Carmina Mea per l’utilizzo dei locali della Scuola Media di Introbio dove gli alunni in uscita dalle medie (si legge nel documento) “possano trovare la possibilità di proseguire i loro studi musicali con attività didattiche e culturali” attraverso la costituzione, appunto, del Coro Giovanile Valsassinese.

Responsabile del coro è la Prof. Anna Vascakova, insegnante di educazione musicale all’I.C.S. Cremeno, nonché diplomata in canto e direzione di coro con alle spalle una lunga esperienza nazionale ed internazionale (suoi sono i programmi di insegnamento del canto corale adottati dal Ministero dell’istruzione della Repubblica Slovacca).

Non solo giovani, però, anche se il progetto parte proprio da loro; infatti, l’Associazione Carmina Mea intende accogliere le richieste di quanti vogliano avvicinarsi al canto o affinare le proprie esperienze offrendo una vera e propria scuola nella scuola. Altro obiettivo che i promotori si pongono è la continuazione dell’esperienza del coro femminile Carmina Mea e si augurano di poter attrarre l’interesse di molte appassionate del canto che abbiano l’entusiasmo per impegnarsi in un progetto nuovo e stimolante.

Il tutto parte dall’esperienza dei “Piccoli Cantori Valsassinesi”, il coro della scuola che negli ultimi anni è cresciuto quantitativamente e qualitativamente. Quest’anno l’attività viene proposta anche agli alunni delle quarte e quinte elementari con la Prof. Vascakova impegnata in un ciclo di incontri propedeutici che si stanno svolgendo nei vari plessi della Valle.

Il primo incontro è fissato presso la Scuola media di Introbio venerdì 28 settembre alle ore 18.30 per il Coro Giovanile, mentre alle ore 20 sarà la volta del coro femminile.

Per informazioni è possibile contattare la prof. Anna Vascakova al numero 3493258582 oppure con mail all’indirizzo anna.vascakova@tiscali.it.