BARZIO – Due giornate dedicate all’arte figurativa, al disegno quindi e alla pittura, senza distinzioni di età, estrazione sociale, condizioni fisiche che consente di intercettare nuove fasce di visitatori sfruttando gli stupendi paesaggi rurali della Valle: questo l’obiettivo dei due eventi gratuiti di ValsassinArt – The Big Draw, che si svolgeranno l’8 settembre a Concenedo di Barzio e il 7 ottobre a Baiedo di Pasturo.

Il progetto sviluppato da EVO ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Pasturo e di Barzio, ed ha lo scopo di favorire la frequentazione del territorio valorizzandone le peculiarità culturali ed ambientali che fungono da attrattore turistico.

I partecipanti si recheranno a piedi o in bicicletta nei due borghi valsassinesi per riprodurne vedute o particolari; l’attività è rivolta a soggetti di tutte le età e si struttura in tre fasi: copia dal vero; composizione personale a tecnica mista; esposizione e pubblicazione. A coordinarli sarà l’architetto Antonella Ticozzi, referente artistica del progetto.

Cos’è The big draw? E’ un Festival del Disegno internazionale, promosso in Italia da Cartiere Fabriano, partito dall’Inghilterra 16 anni fa e oggi approdato in svariati Paesi di tutto il mondo (https://thebigdraw.org).

Dopo l’esame delle sue caratteristiche, Cartiere Fabriano ha approvato il progetto ValsassinArt – Osservo, disegno, capisco di EVO ed ha ammesso al calendario di The Big Draw Italia 2018 il laboratorio previsto a Baiedo.

L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzato sostegno delle ditte lecchesi Lasercart e La Fabbrica del Colore che gli organizzatori ringraziano per la sensibilità dimostrata.