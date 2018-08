LECCO – Un incontro, un’immediata amicizia, e Jazz Fraser si trova a liberare il suo segreto raccontandolo a una estranea: l’amica trovata, per caso, durante un viaggio a Hong Kong.

“Il giorno che non c’è” di Carla Dolazza (Casa Editrice Solfanelli) è un romanzo avvincente che, attraverso più piani di lettura e la voce non solo della protagonista e della narratrice, ma anche attraverso le voci degli altri personaggi, racconta la storia di due amicizie femminili e di una grande famiglia.

Un fortuito (ma è davvero fortuito?) incontro a Hong Kong fa scattare un immediato legame tra Jazz Fraser, australiana, e una giovane donna italiana. E Jazz si trova a liberare il suo segreto riversandolo nelle mani della nuova amica. Ma chi è Jazz? Perché conosce l’amore soltanto a quarantuno anni? Ed è davvero Jazz la protagonista o lo sono tutte le storie prima e intorno a lei?

“Raccontare accendeva la luce in qualche angolo rimasto in penombra. [Jazz] stava per offrirmi di entrare in alcuni di quegli angoli, senza guidarmi nel percorso. E non sapevo perché. […] Ora mi stava consegnando un segreto […] per rendere giustizia a se stessa liberandosi di un peso, che se consegnato non sarebbe più sembrato tale”.

Un romanzo decisamente interessante ed emozionante ben scritto dall’autrice, romana di nascita ma amica della città di Lecco, che sa catturare il lettore.

Carla Dolazza “Il Giorno che non c’è”, ed. Solfanelli, euro 16,00

Disponibile su Amazon e IBS