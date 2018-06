SIRTORI – Il Museo 3 Tetti di Sirtori apre al pubblico la stagione estiva 2018.

Ogni sabato di luglio e settembre sarà allestito un evento e visita del museo che si apre generalmente al tramonto perché a quell’ora il sole cede il passo alle sculture luminose e le opere trovano spazio dentro la cornice del paesaggio.

Continua la lunga e appassionante avventura della Casa di Giorgio Riva, luogo dedicato agli intrecci delle arti nel Parco di Montevecchia. E’ la celebrazione di una Brianza rivisitata con veduta della valle fino agli Appennini in una trama di arti multiple: dal paesaggio alla land art, dall’urbanistica alla scultura.

Il Sistema Museale di Lecco di cui il museo fa parte definisce “i 3 Tetti di Sirtori non come rassegna di opere, ma articolata opera complessiva dentro la quale si cammina. Arte del paesaggio, arte della luce, architettura, scultura, pittura, design s’intrecciano senza confini con la poesia e la musica fino alla spazializzazione dei suoni, in un unicum polisemico, dove il vero protagonista è il metalinguaggio che le unisce”.

Dalla sua nascita i 3 Tetti hanno segnato le tracce e le evoluzioni dell’artista proprietario che si è proposto di sperimentare in profondità linguaggi specifici inventando e scoprendo, di volta in volta, come scolpire le forme e i suoni. Ingresso gratuito.