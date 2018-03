LECCO – In occasione delle celebrazioni per il 73° Anniversario della Liberazione, l’Associazione DinamoCulturale propone “Erna 1943. Racconto Partigiano” spettacolo teatrale, già andato in scena lo scorso autunno, che narra la vicenda del rastrellamento contro le prime formazioni partigiane avvenuto ai Piani d’Erna nell’ottobre del 1943 ad opera delle truppe tedesche.

Il rastrellamento ebbe di mira la Banda Pisacane, che si era formata spontaneamente poco dopo l’8 settembre e che si era stabilita ai Piani d’Erna per cercare di organizzare i primi focolai di resistenza.

“Da questo fatto storico e da una riflessione sul tema della Resistenza ieri e dell’antifascismo oggi nel lecchese – spiegano gli organizzatori – è nata l’esigenza di scrivere e raccontare gli avvenimenti di quel periodo attraverso uno spettacolo teatrale che avesse come protagonista la Storia, raccontata attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che l’hanno vissuta. Per questo motivo il luogo scelto per la rappresentazione è uno di quelli in cui si sono svolti i fatti citati”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Dinamo Culturale con la partecipazione di ANPI provinciale di Lecco, avrà luogo il giorno sabato 21 aprile 2018, presso il Rifugio Marchett in località Piani d’Erna.

In scena Carlo Decio, giovane attore lecchese da anni impegnato sulla scena milanese. Con lui si esibirà, per l’accompagnamento musicale, l’ Orchestrina Majakovskij composta per l’occasione da Luca Pedeferri e Lello Colombo.

Autori del testo Simone Colombo, Shantala Faccinetto e Davide Franceschini.

L’evento prevede la formula aperitivo, spettacolo e pranzo degustando prodotti tipici locali.