MONTICELLO – Dagli storytelling a metà tra arte e letteratura alla musica ascoltata da Eugenio Montale: i prossimi e ultimi appuntamenti con iterfestival proseguono nel solco del tema scelto per questa edizione del festival letterario promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco e indagano il rapporto esistente tra letteratura e diverse forme d’arte, dalla pittura alla musica. Quattro eventi che dal 2 all’8 maggio si susseguiranno in diversi comuni brianzoli aderenti al Consorzio e che daranno un nuovo contributo al fil-rouge di questa seconda edizione della kermesse: “Il bello e le sue forme”.

Andando con ordine, in programma per mercoledì 2 maggio (alle 21, presso la Sala civica “Sandro Pertini” di Osnago) una serata che avrà per protagonisti l’attore Alessandro Pazzi e la storica dell’arte Simona Bartolena, insieme in un appuntamento che vuole puntare l’attenzione sul rapporto tra Marcel Proust e l’arte. Uno storytelling, l’evento, che attraverso una conduzione a due voci e alternando diversi punti di vista, propone un modo nuovo e piacevole di indagare la storia dell’arte e della letteratura, raccontando come durante la stesura della monumentale Recherche, Proust abbia tratto ispirazione dall’arte.

E sempre la coppia Pazzi-Bartolena sarà protagonista anche dell’evento fissato per venerdì 4 maggio (alle 21, nella sala consiliare di Lesmo). Proponendo nuovamente un format a metà tra arte e letteratura, questo nuovo storytelling parlerà dei Futuristi e, in particolare, di Filippo Tommaso Marinetti, nel 1909 fondatore di un movimento che si sarebbe presto espresso tanto nella arti visive che in letteratura.

Si chiude l’edizione 2018 di iterfestival, infine, parlando di poesia e musica: lunedì 7 (alle 21, nella sala consiliare di Correzzana) e martedì 8 maggio (alle 21, nella sala civica polifunzionale di Briosco) il maestro Massimo Mazza – musicista per formazione impegnato da molti anni nell’ambito della divulgazione musicale e direttore della Scuola di Musica “Antonio Guarnieri” del Consorzio Brianteo Villa Greppi – terrà la conferenza Un rintocco subacqueo. Poesia e musica nei “Mottetti” di Montale. I Mottetti sono uno dei momenti più squisiti dell’ars poetica montaliana, con punte di autentico virtuosismo: nel corso degli incontri si indagherà, quindi, quali musiche ascoltasse il celebre poeta italiano, così da ricostruire la colonna sonora della sua vita.

