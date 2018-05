VARENNA – La Provincia di Lecco aderisce alla quarta edizione dell’iniziativa Kid Pass Days 2018, che coinvolge musei, teatri e associazioni in tutta Italia: dalle 14.00 alle 17.00 a Villa Monastero di Varenna, sabato 12 maggio, si terrà un percorso pensato per avvicinare i piccoli visitatori e le loro famiglie alla realtà museale della Casa Museo e alle bellezze del Giardino Botanico.

I partecipanti saranno condotti attraverso quiz e indovinelli nell’esplorazione di Villa Monastero, stimolando la curiosità e agevolando l’apprendimento con il gioco e il divertimento, per promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale anche tra i più piccoli.

L’attività è inclusa nel biglietto d’ingresso (gratuito fino agli 11 anni) ed è consigliata per i bambini dai 6 agli 11 anni; il percorso sarà disponibile anche in lingua inglese.

Sabato 19 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei, la Provincia di Lecco propone per il terzo anno consecutivo l’iniziativa Notte al Museo a Villa Monastero: i bambini dagli 8 agli 11 anni potranno trascorrere la serata e la notte a Villa Monastero, con cena all’interno della Villa, un percorso notturno nella Casa Museo, una divertente tombolata e la proiezione di un film di animazione. I bambini dormiranno “accampati” con materassino e sacco a pelo all’interno della Villa; questa esperienza si concluderà il mattino seguente con una ricca prima colazione in giardino.

L’iniziativa, prevista dalle 19.00 di sabato 19 alle 10.00 di domenica 20 maggio, è su prenotazione e a numero chiuso e verrà effettuata al raggiungimento di 25 iscrizioni, che dovranno pervenire entro lunedì 14 maggio all’indirizzo di posta elettronica villa.monastero@provincia.lecco.it. Il costo dell’iniziativa è di 15 euro.

A maggio il Giardino Botanico sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00, mentre la Casa Museo venerdì, sabato, domenica e festivi sempre dalle 9.30 alle 19.00.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), mentre l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc. www.instagram.com/villamonastero.