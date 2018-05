CALOLZIOCORTE – E’ proprio al Lavello che l’artista Antonio Guerra propone le prime esposizioni delle sue opere e ora torna al Lavello con una nuova mostra dove l’antico amore per il legno si riunisce alla pietra dando vita a nuove opere.

“Sono sculture in cui Antonio ci coinvolgerà e in cui profonde quell’energia che da sempre lo accompagna nel suo percorso. E’ il legno il ‘primo amore’ utilizzato sin da ragazzo, forse ispirato anche dai boschi che circondano Somasca, dove abitava, e poi la pietra ma anche il ferro. Sono essenziali le sculture di antonio, linee pure ‘scolpite’ che… colpiscono”.

La presentazione della mostra è a cura della professoressa Patrizia Milani, mentre il Centro Culturale “Il Lavello” ha il piacere di accompagnare l’artista in questa mostra e di proseguire con lui in questo percorso.

Antonio è stato coordinatore artistico del centro culturale dagli esordi, nel 1987 , fino alla fine degli anni novanta quando, la sua attività di scultore

ma soprattutto di padre, non gli ha più permesso di continuare in questo ruolo. Il Lavello rimane per Antonio un luogo dell’anima, dove ritornare e ritemprarsi

nella mente e nel cuore.

La mostra “E’ legno è pietra” è visitabile sabato 2 e domenica 3 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 al monastero del Lavello.