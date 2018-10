MANDELLO – Appuntamento imperdibile al Teatro De André: sabato3 novembre fa tappa a Mandello lo spettacolo “Quattro donne e una canaglia” che vedrà sul palco Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet e con la straordinaria partecipazione di Gianfranco D’Angelo

In scena la divertentissima pièce di Pierre Chesnot, con la regia di Nicasio Anzelmo, che tratta del difficile rapporto uomo-donna.

Davvero straordinarie e divertenti le donne orbitanti attorno a questo classico Maschio Crudele (La Canaglia) che in maniera impenitente alterna la propria vita da una donna ad un’altra con cadenza decennale, fino a collezionare un’ex-moglie, una moglie, un’ex-amante ed una amante molto giovane.

Tutto sembra sotto il suo sapiente e magistrale controllo ma, a un nuovo impensabile e irrealizzabile progetto, la canaglia scombina questo apparente perfetto ménage. Il maschio crudele sembra spacciato, ma nell’imprevedibile finale dimostra tutta la sua coerenza. Nel divertente, dissacrante e intrigante testo di Pierre Chesnot, ogni interprete si muove con grande maestria e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi irrefrenabile di ilarità, coinvolti da un succedersi di irresistibili malintesi e gustose battute, mai volgari, ma capaci di incollarti alla poltrona per tutta la durata dello spettacolo.

La vicenda riuscirà inoltre a mettere in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna del quale non possiamo farne a meno.

Acquisto biglietti on line: www.ideainpiu.it oppure presso la pro Loco di Mandello del Lario il martedì dalle 21,00 alle 22,30 – il venerdì dalle 15,30 alle 18,00.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333/9363281 Idea in Più