LECCO – E’ Robert Doisneau, il pescatore di immagini, ad aprire la stagione triennale delle grandi mostre a Palazzo delle Paura in città. La mostra dedicata al grande fotografo francese è stata inaugurata venerdì sera alla presenza del sindaco di Lecco Virginio Brivio, dell’assessore alla Cultura Simona Piazza, del co-curatore della mostra Piero Francesco Pozzi e di managing director di ViDi Dabio Sanvito, oltre che di diversi cittadini.

70 scatti esposti al primo piano di Palazzo delle Paure, che ripercorrono la vicenda artistica di uno dei più importanti fotografi del Novecento, autore di scatti famosi quali Il Bacio dell’Hotel de Ville (1950), che ritrae una coppia di ragazzi che si bacia davanti al municipio di Parigi.

“Con l’arrivo in città di Robert Doisneau apriamo a Lecco una stagione triennale di grandi mostre che porteranno nel nostro territorio una programmazione culturale articolata e di qualità, con l’obiettivo che l’amministrazione comunale si è dato in campo culturale di riportare l’attenzione sull’attività espositiva, che ha come fulcro proprio Palazzo delle Paure – ha dichiarato l’assessore Piazza – la mostra è un omaggio alla meraviglia dell’opera fotografica di Doisneau, con l’auspicio che tutti i cittadini lecchesi e i turisti che visitano la nostra città possano fruire di questi capolavori, per la prima volta proprio qui a Lecco”.

Il percorso espositivo, presentato per l’occasione da Piero Pozzi, mette in mostra alcune delle icone più riconoscibili del fotografo e ripercorre i soggetti a lui più cari, conducendo il visitatore in un’emozionante passeggiata nei giardini di Parigi, lungo la Senna, per le strade del centro e della periferia. I suoi soggetti sono infatti tutti parigini.

All’interno della mostra, come spiegato da Fabio Sanvito, è stato strutturato anche un percorso per i più piccoli, in un’ottica family friendly, con tanto di aula didattica e laboratori.

L’esposizione, visitabile fino al 30 settembre, è la prima del programma triennale (2018-2020) messo a punto dal Comune di Lecco in collaborazione con ViDi-Visit Different, che porterà a Palazzo delle Paure i grandi nomi dell’arte per un totale di sei mostre, tre fotografiche e tre artistiche. Il prossimo appuntamento è dal 19 ottobre al 20 gennaio con ‘L’Ottocento Lombardo. Da Hayez a Segantini’.

“La mostra dedicata a Robert Doisneau – ha detto il sindaco Brivio – persegue l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva la proposta culturale in città nell’ottica di un potenziamento di questo tipo di turismo che potrà beneficiare del centralissimo Palazzo delle Paure, sede di un altro gioiello quale l’Osservatorio Alpinistico Lecchese. Siamo onorati di ospitare questi scatti e speriamo che tutti i visitatori ne rimangano affascinati”.

In occasione della Festa del Lago in programma per domenica 24 giugno la mostra sarà visitabile ad orario continuato dalle 10 alle 22.

Orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 18; giovedì 9.30-18; 21-23; sabato e domenica 10-18. Lunedì chiuso. La biglietteria apre un’ora prima.

Costi: intero 9 euro; ridotto 7 euro; ridotto speciale 5 euro.

