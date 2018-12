MALGRATE – Presentata la compagine dei registi e dei filmmaker del territorio lecchese che stanno partecipando alla rassegna “Lecco, a movie Landscape” organizzata in collaborazione con la Casa Italiana di Cultura di Las Vegas e patrocinata dal Comune di Lecco.

Location della serata è stato l’Hotel Promessi Sposi di Malgrate. In sala: il lecchese Marco Ongania, che sarà l’ospite d’onore, il prossimo 10 dicembre, con il film “Il cielo in me”, realizzato a quattro mani con Sabrina Bonaiti e con un corto inedito. Con lui Mattia Conti di Molteno, che presenterà il 10 gennaio la sua opera “Te la do me l’America”. Mancava solo Paola Nessi, impegnata con la Rai a Roma, della quale il pubblico di Las Vegas ha potuto ammirare il 10 novembre scorso “W di Walter”, sulla vita di Walter Bonatti raccontata dalla sua compagna Rossana Podestà. In gennaio verrà presentato anche il corto di un esordiente, Federico Videtta.

L’occasione è stata interessante per presentare i protagonisti di questo “ponte culturale americano” organizzato da Lecco/Lombardia Film Commission grazie a Marta Soligo, che fa parte della compagine e, attualmente, insegna sociologia del turismo all’Università del Nevada e ha già avuto modo, precedentemente, di presentare al pubblico statunitense le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro territorio. Ma anche per presentare la “sigla” di apertura delle tre serata a Las Vegas, realizzata con le immagini della Provincia di Lecco e musicata appositamente da un neo compositore, Francesco Benelli, di Caravaggio, che ha scritto e realizzato la musica della sigla.

L’occasione di incontro ha permesso anche alla giornalista Rosa Valsecchi di presentare il corto promozionale girato da Marco Riva, con il quale viene promossa la nuova area espositiva di Oto Lab, presso Rancio di Lecco, una ex fabbrica riconvertita in uno spazio per eventi, teatro di posa e mostre. Quindi, Massimo Mazzoleni di Pasturo, ha illustrato le peculiarità dell’Alpe Campione, una proprietà estesa ai piede della Grignetta, ottima location per le ambientazioni montane.

Ha introdotto la serata Fabio Dadati che ha ricordato le presenze di troupe televisive presso l’Hotel Promessi Sposi e alla Casa sull’Albero, dove il cantante Renga aveva ambientato il suo video presentato a Sanremo qualche anno fa.

Soddisfatto l’organizzatore Paolo Cagnotto, responsabile e fondatore di Lecco/Lombardia Film Commission che ha ringraziato Casa di Cultura di Las Vegas e Marta Soligo, il Comune di Lecco per il patrocinio accordato e l’assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza, sempre vicina alle iniziative della Film Commission e, soprattutto, per aver dato modo ai vari “operatori” di cinema di gettare le basi per uno scambio di conoscenze e aggregazioni professionali sul territorio nel corso degli otto anni di esistenza.