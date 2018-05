LECCO – Si è svolto a Torino, nel corso della mattinata di ieri, venerdì 11 maggio, nell’ambito del 31° Salone Internazionale del Libro di Torino, l’evento promosso dall’associazione Treccani Cultura intitolato “Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura”.

Il progetto si pone l’obiettivo di affrontare nelle scuole diversi temi trasversali come la legalità, l’identità, i confini, la bellezza, il paesaggio, la Costituzione, la cittadinanza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nell’anno scolastico che celebra il 70° anniversario della Costituzione italiana.

Hanno preso parte all’evento gli studenti delle classi 1 A e 4 B indirizzo linguistico del Liceo Manzoni e il Comune di Lecco, con gli assessori alla cultura Simona Piazza, all’istruzione Salvatore Rizzolino, la direzione della Biblioteca civica di Lecco, che con il servizio giovani comunale promuove questa iniziativa, e 3 giovani volontari del Servizio Civile Nazionale.

“Un’iniziativa importante – sottolinea il presidente dell’associazione Treccani Cultura Mario Romano Negri -, direi anzi fondamentale per Treccani Cultura, un’associazione non-profit che nasce proprio con la mission di diffondere la cultura della lettura e del libro attraverso “Ti Leggo”. Il libro rappresenta, in contrapposizione allo smartphone, mezzo di reperimento di informazioni immediate, uno strumento di approfondimento e un mezzo di costruzione della cultura. Ed è per questo che andiamo ad agire sulle giovani generazioni, nelle scuole, per diffondere la cultura della lettura e del libro”

“Un’occasione importante per i ragazzi poter partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino – commentano gli assessori – ma ancor di più aver preso parte all’incontro promosso da Treccani Cultura con il progetto Ti Leggo, nel quale hanno raccolto la testimonianza diretta di chi si batte ogni giorno per la legalità”