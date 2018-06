LECCO – Un ricco calendario per giugno in programma alla Libreria Volante di Lecco. In arrivo una nuova settimana di appuntamenti da non perdere: un cartellone fittissimo, che da oggi, mercoledì 13, a sabato 16 giugno vedrà susseguirsi, ogni sera, incontri con autori e occasioni di cultura.

Ospiti di punta della settimana saranno gli scrittori Giampaolo Simi (in libreria giovedì sera) e Alice Basso (a Lecco sabato 16 giugno): due eventi ai quali si affiancheranno la presentazione del libro “Allah Loves Equality: si può essere gay e musulmani?” e la maratona di lettura con gli studenti del grassi.

PROGRAMMA EVENTI