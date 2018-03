LECCO – La nona edizione di “Leggermente”, dedicata al tema “Esercizi di felicità”, ha fatto centro. Sono stati tanti gli eventi di quest’anno, in attesa poi del “gran finale” del 7 aprile con Marc Augè (con incontri alle ore 10 in sala Ticozzi a Lecco, alle ore 16 al Museo Etnografico dell’Alta Brianza a Galbiate e alle ore 21 all’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco).

Le sale piene per Massimo Recalcati e Umberto Galimberti, la bella iniziativa dedicata alla poesia in Sala Ticozzi, gli incontri con personaggi autorevoli come Carlo Cottarelli e Sergio Rizzo. O anche le belle presentazioni con Maurizio De Giovanni e Alessio Giannone, la giornata dedicata agli autori locali e la serata con Simona Atzori a La Nostra Famiglia.

“Ma sono solo alcuni esempi di quanto abbiamo vissuto in queste due settimane grazie anche ai tanti enti, associazioni, istituzioni, amici che ci hanno sostenuto e che hanno collaborato con noi – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Il valore della manifestazione, il grande entusiasmo e il notevole seguito sono evidenti a tutti”.

Nell’azione di promozione della lettura, che anche quest’anno è stata al centro di Leggermente, l’associazione ha puntato molto sul rapporto con la scuola: “Questo legame speciale si manifesta anche in un’iniziativa che parte da questa manifestazione, coinvolgendo i ragazzi e gli studenti, e che va oltre sia in termini di tempo che come obiettivo, ovvero il progetto di crowdfunding dal titolo “Leggermente: arte, cultura e turismo” – realizzato grazie a Fidalo e alla piattaforma Ulule con il sostegno di Comune di Lecco e Avis di Lecco – che permetterà di raccogliere fondi per il recupero della Cappella di Santa Maria Assunta a Villa Manzoni”.

Per informazioni e donazioni https://it.ulule.com/leggermente_2018/ .

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, vede la collaborazione della Camera di Commercio di Lecco, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Molte le realtà coinvolte: Il Filo del Teatro, L’Albero Blu, Les Cultures, Teka Edizioni, Associazione dei Pensionati, Forum Salute della Mente, Immagimondo, La Nostra Famiglia, Associazione Abilitiamo autismo onlus di Cantù. Senza dimenticare diversi Comuni del territorio e il Sistema Bibliotecario Lecchese, il Politecnico di Milano Polo di Lecco e l’Associazione Libera, la Scuola Holden di Torino, la Casa Circondariale di Lecco, Teatro Invito, Radio 104. Fondamentali infine i contributi in veste di sponsor di Acel, Iperal, Novatex, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Proteina Creativa, Arredamenti Bonaiti e il sostegno de La Provincia.