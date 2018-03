LECCO – Per il weekend di chiusura di Leggermente 2018, in attesa degli incontri del 7 aprile con Marc Augè collocati fuori dalle canoniche due settimane di manifestazione, sono molte le proposte rivolte alla cittadinanza e agli studenti

Alle ore 10 di sabato 24 marzo, presso l’aula magna del Liceo Maria Ausiliatrice di Lecco, interverrà monsignor Samuele Sangalli, lecchese di origini ed attualmente docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma. In “Percorsi di discernimento” (Ancora), Sangalli costruisce un percorso ripartito in otto itinerari, tracciati a partire dagli scritti dei grandi maestri spirituali cristiani. Un libro che, rivolgendosi in particolare ai giovani, è strumento per giungere ad una maggiore conoscenza di sé.

Si prosegue alle ore 10.30 in sala don Ticozzi a Lecco ad alle ore 15 nella sala conferenze del Palazzo del Commercio a Lecco con Alessio Giannone alias Pinuccio, attore, regista ed inviato di “Striscia la Notizia”. Giannone, intervistato dalla nostra collega Caterina Franci presenterà il suo “Trumpadvisor” (Mondadori), un testo comico-satirico che mette in scena le improbabili vacanze del presidente degli Stati Uniti e famiglia in Puglia. Pinuccio si incarica di far conoscere al gruppo americano bellezze e contraddizioni della regione, senza farsi mancare incontri con i protagonisti italiani della politica e dello spettacolo.

Sarà presente alle ore 17 presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio lo scrittore Maurizio De Giovanni, noto soprattutto per due serie letterarie, una legata al personaggio del commissario Ricciardi e una a quello dell’ispettore Lojacono. In “Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone” (Einaudi) – nuovo episodio de “I Bastardi di Pizzofalcone” di cui fa parte Lojacono – la macchina narrativa scatta con il ritrovamento in un cantiere di un uomo senza documenti che ha subito un’aggressione. Tocca allora ai poliziotti intervenire, ma nel far luce sull’episodio emergerà una segreta storia d’amore e sacrificio custodita con cura per più di cinquant’anni.

Alle ore 21 presso l’auditorium di Teatro Invito a Lecco verrà proposto, da Epeira Associazione, uno spettacolo teatrale sul tema del conflitto tra genitori e adolescenti/giovani. In questo progetto di Teatro Forum sono stati coinvolti alcuni studenti in alternanza scuola-lavoro: i loro “conflitti” verranno portati sul palco e rappresentati da alcuni attori.

Domenica 25 marzo Gianfranco Calligarich, già finalista con il libro “La malinconia dei Crusich” del Premio Manzoni 2017 organizzato da 50 & Più Confcommercio Lecco, sarà invece presente alle ore 15 presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio di Lecco. Prima giornalista e poi autore per televisione e teatro, in “Quattro uomini in fuga” (Bompiani) Calligarich narra la vicenda di quattro amici che decidono di abbandonare il paesino padano di origine per darsi all’avventura e fondare un teatro. Tra ironie e malinconie, Calligarich racconta sogni e ambizioni di quattro uomini sempre in fuga da sè stessi.

Interverrà invece alle ore 16 presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio di Lecco Tiziano Scarpa. Autore di romanzi, ma anche di testi per il teatro e la radio, presenterà “Il cipiglio del gufo” (Einaudi), ambientato a Venezia. Il testo mette in scena tre personaggi: un telecronista di calcio che sta per perdere l’uso della parola a causa di una malattia, un professore di liceo appena licenziato, un tuttofare seduttore di anziane facoltose. Un romanzo ricco di avventure inattese, perché il primo ha una vendetta da compiere, il secondo una famiglia da salvare e l’ultimo molte delusioni da riscattare.

Chiuderà la giornata e la serie di incontri dedicati al tema della rassegna “Esercizi di felicità” Umberto Galimberti, alle ore 18.30 presso l’auditorium del Teatro Invito di Lecco. Dopo aver studiato negli ambiti di filosofia, antropologia culturale e psicologia, ha tradotto e curato i testi di Jaspers, di cui è stato allievo. Attualmente professore di Antropologia Culturale e di Filosofia della Storia e membro dell’International Association for Analytical Psychology, Galimberti terrà una lectio dal titolo “È possibile la felicità nell’era della tecnica?”.

Leggermente è una manifestazione organizzata da Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco. La nona edizione propone come tema “Esercizi di felicità”