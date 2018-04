LECCO – Le due settimane “classiche” di “Leggermente” sono andate in archivio, ma l’ospite più atteso della nona edizione della manifestazione, organizzata da Confcommercio Lecco e dedicata al tema “Esercizi di felicità”, deve ancora arrivare.

Infatti sabato 7 aprile sono in programma ben tre appuntamenti con il grande antropologo Marc Augè che sarà presente alle ore 10 in sala Ticozzi a Lecco, alle ore 16 al Museo Etnografico dell’Alta Brianza a Galbiate e alle ore 21 all’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco. Se nell’evento a Galbiate Augè parlerà del tema “A che cosa serve l’antropologia oggi?”, negli appuntamenti di Lecco presenterà il suo libro “Momenti di felicità” (Raffaello Cortina Editore).

Il piacere di incontrare un viso, un paesaggio, un libro, un film, una canzone, l’emozione del ritorno o della prima volta: sono impressioni fugaci, momenti di felicità concessi a tutti. Spesso arrivano improvvisi, in situazioni dove nulla sembrerebbe favorirli: esistono e resistono, contro venti e maree, al punto di abitare stabilmente la nostra memoria. Marc Augé esplora questi momenti di felicità, mescolando riflessioni e ricordi personali, con un piccolo cammeo dedicato ai canti e sapori d’Italia, delizioso omaggio ai piaceri dei sensi che il nostro Paese gli ha sempre offerto e offre a chiunque sappia intenderli come forma di autentica cultura.

Ma lo sguardo dell’antropologo si fissa anche sull’oggi, sui momenti felici che oppongono resistenza all’epoca presente, all’inquietudine e all’angoscia: momenti “di felicità nonostante tutto”, perché nei periodi di incertezza avviene di norma che si vada in cerca di salvagenti.

Marc Augé è un antropologo ed etnologo francese. Noto per le sue ricerche in Africa occidentale, è passato poi ad occuparsi di un’antropologia dei mondi contemporanei e della dimensione globale e cosmopolita che accomuna i popoli coloniali e l’Occidente. Tra i pensatori più significativi dell’antropologia contemporanea, è noto per aver introdotto il neologismo nonluogo, utilizzato per indicare tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici.

In attesa di questo appuntamento così prestigioso per Leggermente e per Confcommercio, prosegue poi il progetto di crowdfunding dal titolo “Leggermente: arte, cultura e turismo” – realizzato grazie a Fidalo e alla piattaforma Ulule con il sostegno di Comune di Lecco e Avis di Lecco – che permetterà di raccogliere fondi per il recupero della Cappella di Santa Maria Assunta a Villa Manzoni”.

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, vede la collaborazione della Camera di Commercio di Lecco, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.