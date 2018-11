LECCO – La libreria “Parole nel tempo” in collaborazione con Salerno Editrice presenta Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Enrico Malato.

Si tratta di una nuova edizione commentata, con testo interamente riveduto. L’appuntamento è mercoledì 7 novembre alle ore 17.30 nella sala conferenze di Palazzo del Commercio (piazza Garibaldi, 4 a Lecco). All’appuntamento interverranno il professor Enrico Malato (Università di Napoli Federico II) e il professor Donato Pirovano (Università di Torino).

“Nel segno della raccomandazione di Borges (‘nessuno ha il diritto di privarsi della gioia della Commedia, della gioia di leggerla in modo ingenuo’), ne viene ora offerta un’edizione come un ‘gioiello’, che è un piacere a guardarlo e maneggiarlo e una novità assoluta: l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso insieme in un solo tomo, in un testo interamente riveduto, corredato di un apparato di note al piede rigoroso ma agile e piano, idoneo alla lettura ‘sciolta’ che suggeriva Borges. Un secondo tomo, Dizionario della Divina Commedia, è un prezioso strumento di consultazione e ulteriore approfondimento: una piccola ‘enciclopedia dantesca’ che fornisce notizie sui personaggi, i luoghi, i riferimenti mitologici, storici, astronomici, il lessico filosofico e tecnico. Un prezioso ‘vademecum’ per gli appassionati di Dante, in vista del Settecentenario della morte del Poeta (1321/2021)”.

Di seguito riportiamo il programma completo degli appuntamenti organizzati dalla libreria “Parole nel tempo” (via dei Partigiani, 19 a Lecco): PROGRAMMA DI NOVEMBRE