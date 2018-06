LECCO – Un Planetario stracolmo ha accolto ieri, venerdì, “l’astrofisico rock” Luca Perri, che ha scelto proprio la nostra concittadina per presentare la sua ultima “stralunata” conferenza, “La fisica di Star Wars.”

L’insolito tema ha attirato tantissimi curiosi e altrettanti “nerd”, in attesa di scoprire come Perri avrebbe trattato l’argomento. Al solito l’astrofisico ha avuto un impatto divertito e divertente sul pubblico, scegliendo di proporre il tema sulla falsariga di “Chi vuol essere milionario”: una decina di domande a risposta quadrupla, con solo una risposta esatta.

Le questioni proposte dall’astrofisico partivano dal mondo di Star Wars e poi collidevano con la nostra realtà. Molto divertente è stato il momento in cui ha spiegato il perché, il duello con le spade laser, non sarebbe fisicamente possibile, smontando i sogni dei tantissimi nerd presenti in sala.

Gli argomenti hanno poi toccato i vari pianeti presenti nel mondo di Star Wars, paragonandoli a quelli conosciuti dagli scienziati oggi, arrivando fino alle dimensioni e alla possibilità di costruire una Morte Nera.

L’incontro si è chiuso con una stima dei costi “ipotizzabile” per costruire e mantenere il mitico Millennium Falcon; dopo un’analisi approfondita si è calcolato che, nonostante la cifra iperbolica richiesta, sarebbe comunque più economico del ponte sullo stretto di Messina.