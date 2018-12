LECCO – Si aggiunge un’altra presentazione, a dicembre, per Leggermente Off, il format pensato per quelle proposte che si collocano fuori dal canonico periodo della manifestazione Leggermente, organizzata nel mese di marzo di ogni anno da Assocultura Confcommercio Lecco.

Giovedì 13 dicembre alle ore 18.30 presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi verrà infatti presentato “L’uomo delle Parole Incrociate”, libro scritto da Giorgio Spreafico pubblicato da Teka Edizioni e già in distribuzione.

Il primo a pubblicare le Parole Incrociate fu lui: Giuseppe Airoldi, impiegato del Comune di Lecco. Era il 14 settembre del 1890, una domenica, e il nuovo gioco – presentato proprio con quel nome e con definizioni numerate verticali e orizzontali – uscì senza firma sul “Secolo Illustrato” di Milano.

Solo 23 anni dopo il giornalista Arthur Wynne, un inglese trapiantato in America, propose sul “Fun” (supplemento del “New York World”) il “Word-Cross Puzzle” che lo rese famoso come padre del passatempo enigmistico più amato e diffuso nel mondo. Un titolo usurpato? In molti, in Italia e tanto più ai piedi del Resegone, non ebbero dubbi quando nel 1960 si scoprì finalmente l’identità del profetico precursore di fine Ottocento. La fiammata di notorietà postuma, tuttavia, non bastò a ribaltare la situazione in favore di Airoldi.

A oltre un secolo dalla morte – che lo colse a Lecco a 53 anni, nel 1914 –, oggi questo personaggio ingiustamente dimenticato esce finalmente dall’ombra grazie a “L’uomo delle Parole Incrociate”. Un romanzo, ma ancorato a una approfondita ricerca storica. Ripercorre dieci anni di vita e di attività di Giuseppe Airoldi come cultore e divulgatore di quella che, con riferimento all’episodio mitologico della Sfinge di Tebe, è stata definita “l’arte di Edipo”. Un percorso che si dipana tra il 1881 e il 1891 e che spiega come questo pioniere dell’enigmistica moderna giunse a proporre un gioco che segnò una svolta rispetto agli altri del suo tempo.

A nutrire il racconto con un intreccio di vicende consegnate alle cronache dell’epoca – e che perciò fanno della città molto più di un semplice sfondo – è la Lecco dei mercati e del porto, delle filande e delle officine, dei primi scioperi operai, delle battaglie tra garibaldini e cattolici, del nascente alpinismo e dei freschi echi manzoniani, di Cermenati e dell’abate Stoppani, del poeta Ghislanzoni (il librettista della celebre “Aida” di Verdi), del leggendario oste Davide e degli Scapigliati, dei compositori Ponchielli e Gomes.

La storia tesse però una tela che conduce anche lontano: a Torino, in Liguria, in Veneto, a Roma, a Milano e in terra bergamasca. Un sorprendente viaggio nel passato che ha come segnavia i geniali rompicapo pubblicati dai giornali di allora, riproposti perché capaci di sfidare e divertire anche i lettori dei nostri giorni.

A dicembre, dopo la presentazione a Merate del libro scritto dall’ex ministro Minniti svoltasi lunedì scorso, è prevista poi una terza data per Leggermente Off: infatti venerdì 14 dicembre alle ore 21 a Lecco in sala Ticozzi, Assocultura Confcommercio Lecco ospiterà lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona che presenterà il suo ultimo libro “Nel muro” (Mondadori). L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con la libreria Luigi Cattaneo di Lecco.