MANDELLO – Ci si prepara ad una nuova stagione di teatro al De André: la rassegna invernale è già pronta con sette spettacoli in programma, per tutti i gusti e con artisti decisamente noti che si alterneranno sul palco del cineteatro di Mandello da novembre fino a maggio con un primo grande appuntamento fuori calendario ad inaugurare il cartellone.

In scena, la sera del 20 ottobre, Giacomino del trio Aldo Giovanni e Giacomo presenterà il suo monologo “Fare un’anima”, da lui scritto con Luca Doninelli. Uno spettacolo che lo scorso maggio ha riempito il Cenacolo Francescano di Lecco e che ora torna sul lago nell’ambito dei Circuiti Teatrali Lombardi, un circuito prestigioso nel quale è stato incluso anche Mandello.

Il prezzo del biglietto per la serata è di 10 euro e sarà fuori abbonamento in quanto non parte della rassegna ma per gli abbonati l’acquisto sarà possibile dalla giornata del 10 ottobre, per i non abbonati dal 15 di ottobre. E’ invece di 100 euro il costo dell’abbonamento per tutti e sette gli spettacoli in calendario e sarà acquistabile già a partire dal 27 luglio.

“Abbiamo fissato un tetto al prezzo degli abbonamenti, nonostante gli appuntamenti siano di alto livello, per rendere accessibile a tutti questa opportunità – spiega l’assessore alla Cultura, Luca Picariello – Collaborando con la Pro Loco, organizzatrice della rassegna, abbiamo modo di poter fare meglio e di più, riuscendo a proporre altri eventi anche durante l’estate. Lavoriamo insieme, unendo le forze, e questo ha un grande valore”.

“Da soli senza l’appoggio del Comune – conferma Rinaldo Citterio della Pro Loco – difficilmente saremmo riusciti a comporre un calendario di spettacoli di questo livello”. La direzione artistica è affidata anche quest’anno all’erbese “Idea in più” di Oscar Masciadri.

“Il filo conduttore della rassegna è quello di proporre degli spettacoli che consentano alla gente di avvicinarsi al teatro e si abitui a frequentarlo a 360 gradi, non solo in occasione di spettacoli noti ma scoprendo questa la teatro in tutte le sue sfaccettature”.

Spettacoli “divertenti, leggeri, alla portata di tutti – ha aggiunto l’assessore – perché le persone hanno bisogno soprattutto di questo oggi, di potersi svagare anche a teatro”.

E così sarà sabato 3 novembre quando sul palco saliranno “Quattro donne e una canaglia”, ovvero Maurisa Laurito, Clorune Clary, Barabara Bouchet e Gianfranco D’Angelo, un poker di attori comici noto al pubblico televisivo e impegnato in una tournée nel Nord d’Italia con le cui date sono già tutte fissate.

Sabato 1 dicembre spazio invece al “Galà delle Operette” della compagnia ‘operetta Elena D’Angelo’. “Lo scorso anno avevamo portato al De André una sola operetta, ‘La vedova allegra’, questa volta saranno messe in scena tre operette molto allegre, con orchestra dal vivo e costumi di scena” spiega Masciadri.

Sarà un ritorno, sabato 19 gennaio, per la violinista internazionale Saule Kilaite che giunge di nuovo a Mandello con il suo “Diario di un Violino”.

Sabato 16 febbraio va in scena il comico Raul Cremona con “Prestigi”, sabato 2 marzo si riderà di nuovo con le “Donne nella mia vita” e l’attrice cabarettista Claudia Penoni, famosa per le sue partecipazioni a Zelig e Camera Cafe’.

“Divorzio all’Italiana”, il capolavoro della commedia italiana firmato da Pietro Germi, prenderà vita anche a Mandello la sera del 6 aprile con la regia di Luca Ligato, mentre per il gran finale della rassegna sono attesi sul lago i Legnanesi e il loro nuovo spettacolo “Settanta voglia di ridere” con il quale festeggeranno il 70esimo della compagnia.