OGGIONO – Sarà dedicata interamente ad Alessandro Manzoni e al suo capolavoro, ‘I Promessi Sposi’, la maratona letteraria organizzata dal Comune di Oggiono in programma per il prossimo fine settimana, 27, 28 e 29 luglio.

Tre giorni di letteratura e storia, durante i quali 150 lettori si alterneranno nella lettura dei 38 capitoli del romanzo manzoniano, in un percorso itinerante arricchito dalla presenza di figuranti che ricreeranno ‘ad hoc’ gli ambienti dove si svolge la storia di Renzo e Lucia.

La Maratona Manzoniana è stata presentata sabato mattina presso la filiale di Oggiono della Bbc Brianza e Laghi, alla presenza di diversi cittadini, dell’assessore alla Cultura Elena Ornaghi, dell’ingegner Pontiggia della Bcc Brianza e Laghi e di Giorgio Cortella di Acel Energie, sponsor della manifestazione.

Un appuntamento che è punto di arrivo di un percorso maturato negli anni, come ricordato da Elena Ornaghi: “Siamo partiti nel 2015 con la Maratona Dantesca, e già allora avevo ricevuto tante richieste per le letture manzoniane. Per arrivare a proporre una Maratona Manzoniano e quindi la lettura integrale e itinerante dei ‘Promessi Sposi’ però serviva preparazione, serviva ‘sciacquare i panni in Arno’ per rubare le parole a Manzoni. Così nel 2016 abbiamo proposto una Maratona dedicata all’Orlando Furioso, e nel 2017 una sull’illuminismo, Goldoni e Alfieri, che ci è servita per approfondire molti dei temi che il romanzo manzoniano ci ripropone. Grazie alla disponibilità di diversi lettori e delle associazioni del territorio siamo riusciti a mettere in piedi la Maratona Manzoniana”.

Diversi i luoghi che ospiteranno la lettura: si partirà da Imberido, Largo San Francesco, venerdì 27 luglio dalle ore 15.30, dove verranno letti i primi tre capitoli, quindi ci si sposterà in Cascina Ghisolfa e Piazza della Chiesa. Sabato 28 luglio si comincerà a leggere alle 7.30 in Villa Fasoli. Durante la giornata verranno letti i capitoli dal 9 al 25, in Piazza Manzoni (dove verrà replicato il tumulto di San Martino grazie alla disponibilità dai ragazzi di StendhArt, ndr), Trattoria Red Point, Bagnolo, Palazzo Prina, Villa Sironi e Chiesa di Santa Marzia al Molinatto. Domenica 29 luglio, terzo e ultimo giorno della Maratona, si leggeranno i capitoli dal 26 al 38. Luoghi prescelti la Sala Consiliare, il Piazzale del Lazzaretto (dove sarà replicata la scena della peste), il Cortile Caccia Dominioni. Dalle 19.30 alle 23 verrà infine letta “Storia della Colonna infame”.

A ‘coronare’ la Maratona anche una serie di eventi collaterali, pensati per consentire anche a coloro che non potranno seguire tutte le lettura di vivere l’atmosfera manzoniana. Così dal 27 al 29 luglio presso la sala consiliare del Comune di Oggiono saranno messe in mostra le edizioni storiche de “I Promessi Sposi” del Fondo Manzoniano, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Barzio. Sabato 28 luglio per gli amanti delle carte imperdibile il torneo di Quarantana a cura di Andrea e Federica Rivetta, gioco ispirato ai Promessi Sposi (ritrovo ore 17 in sala consiliare). Infine per tutta la durata della Maratona sarà possibile gustare i piatti del romanzo grazie all’iniziativa “A tavola con i Promessi Sposi” a cui hanno aderito diversi ristorante della città.

“Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che si sono mobilitati per questa maratona, non semplice da organizzare – ha dichiarato Ornaghi – soprattutto sponsor e sostenitori ma anche coloro che leggeranno i capitoli manzoniani”. Tra di essi, come preannunciato, Enrico Beruschi, che interpreterà l’Innominato e Don Abbondio, e Gianfranco Scotti, che vestirà invece i panni del Cardinale Federico Borromeo.

“E’ un onore per noi sostenere questa iniziativa – ha commentato l’ing. Pontiggia della Bbc Laghi e Brianza – la specificità della maratona incontra quella della nostra banca in un certo senso. Riscoprire Manzoni ci consente di riscoprire le nostre tradizioni e la nostra storia, complimenti al Comune di Oggiono per l’organizzazione”.

“Questa è un’iniziativa di valore, che guarda all’identità del territorio – ha aggiunto Cortella di Acel Energie – da sempre sosteniamo questo tipo di manifestazioni culturali, di certo con la Maratona Manzoniana Oggiono può dire di aver centrato pienamente l’obiettivo”.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Oggiono e sulla pagina facebook dell’evento