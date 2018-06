MANDELLO – Rossini, Verdi, Donizetti, Wagner hanno scelto le rive del Lago di Como per la propria ispirazione. Su queste stesse rive l’Associazione Lago di Como in Musica organizza la sua prima Master Class di Canto, rivolta a tutti gli interessati senza limite di età: giovani studenti di canto o cantanti in carriera o professionisti che desiderino perfezionare la tecnica e l’interpretazione.

La Master Class verte sulla tecnica utilizzata dai grandi cantanti, da Manuel García ad oggi, basata su vari aspetti fondamentali ed utili per sviluppare nel cantante la propria vocalità in modo naturale, per poter affrontare qualsiasi repertorio e poter mantenere e conservare il proprio strumento nel corso degli anni evitando usura, perdita di tonicità, afonia e fluttuazione vocale.

Il corso avrà come docente il maestro Luciano G. Andreoli, artista del Teatro alla Scala (coro e parti solistiche), solista e docente che si dedica con particolare attenzione e passione ad aiutare giovani e professionisti, attraverso le proprie conoscenze tecniche ed interpretative. Il direttore artistico è la pianista Natalia Nagorna

Le lezioni si terranno nelle giornate dal 19 al 22 luglio con orari da definire col docente, nel salone della Villa sede della Fondazione Ercole Carcano a Mandello del Lario, in via statale n. 7.

Il corso affronterà le seguenti tematiche: Arte del Canto e del cantare, Scienza e tecnica vocale, Sviluppo naturale della voce, Tecnica vocale e respirazione, Interpretazione, Il legato nel canto, Tecniche di rilassamento, Controllo emozionale, Immagine artistica, Didattica autogestita.

Domenica 22 alle ore 21 al termine della Master Class, presso il Teatro San Lorenzo di Mandello si terrà il Concerto finale, che vedrà la partecipazione dei migliori allievi. Durante il concerto eccezionalmente il maestro Luciano G. Andreoli potrà eseguire dei brani con alcuni allievi. Al concerto saranno invitati Direttori Artistici, Sovrintendenti, Direttori d’Orchestra ed Agenti Lirici.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 11 luglio 2018. Quota iscrizione per allievi effettivi, pianista accompagnatore e uditori: 40.00€ per costi di segreteria. Quota partecipazione: corso canto 260.00 €; corso pianista accompagnatore 90,00€; uditori zero€

Ulteriori informazioni: lagodicomoinmusica.it/master-class/

A disposizione degli iscritti convenzioni e sconti presso alcune strutture ricettive ed esercizi commerciali di Mandello.

Contatto preferenziale: direzione@lagodicomoinmusica.it tel +3902 9058 1351 +39335 686 1199 +39331 140 1670