LECCO – Dal 10 al 24 luglio presso il Palazzo del Commercio di Lecco, in Piazza Garibaldi, sarà ospitata la mostra dell’artista Andrea Sala, pittore, incisore, affreschista e maestro d’arte.

Il Vero con la lettera maiuscola come protagonista delle sue opere. Non una semplice riproduzione della realtà ma una visione capace di coglierne il significato profondo, l’essenza, tramutarla in colore e soprattutto, in una spazialità unificata dalla luce.

L’artista ha operato per più di quarant’anni nei quali mai è venuto meno il suo amore per il creato percepibile in ogni sua opera.

Orari: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. L’ingresso è libero