VALMADRERA – Appuntamento da non perdere per gli amanti della musica jazz, venerdì 6 luglio a Parè di Valmadrera si esibiranno nientemeno che i Kennedy Administration. Per i cultori del genere non c’è bisogno di presentazioni, per tutti gli altri basterebbe dire che solamente 4 giorni fa, il 30 giugno e il primo luglio, hanno aperto il concerto di Elton John in Georgia. Un gruppo che sprigiona carica ed energia capace di creare una musica moderna e sensoriale intrisa di soul con elementi di jazz, R&B, hip-hop e pop.

Gruppo fisso del Groove di New York, prima della tappa lecchese i Kennedy Administration saranno a St. Moritz per l’apertura del Festival Da Jazz mentre proseguiranno il loro tour europeo partecipando al Festival Jazz di Lugano.

L’evento di Parè si svolgerà sulla terrazza del Ristorante Baia di Pare con inizio alle 21.00.