GALBIATE – Domenica 8 aprile parte il corso “Oltre la polvere: partecipazione, didattica e innovazione per un Museo di Comunità”, rivolto ad operatori/volontari coinvolti nella gestione di musei e realtà museali e a giovani interessati ad acquisire competenze in questo ambito culturale.

Con questo percorso di formazione la Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus da avvio al progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo, “Museo di Comunità – Cultura e comunità per crescere insieme” che si prefigge, tra il 2018 e il 2020, di sostenere e promuovere la trasformazione dei Musei, da luoghi statici, adibiti alla conservazione del passato, della tradizione e della memoria, a beni comuni aperti a tutti e in continua evoluzione, radicati nel passato ma anche nel presente e proiettati al futuro, incubatori di idee e di innovazione, capaci di stimolare partecipazione e senso di appartenenza e di raccogliere e raccontare l’immaginario e i desideri delle comunità locali.

Al momento hanno aderito al progetto diversi musei (il Museo e l’Ecomuseo delle Grigne, il Museo del Latte e della storia della Muggiasca, il Parco Monte Barro) e tante altre realtà museali della provincia di Lecco e non solo stanno manifestando interesse verso il percorso.

Il corso “Oltre la polvere”, (qui il programma) caratterizzato da un approccio esperienziale e interattivo, in uno spirito di ricerca e arricchimento reciproco propri di una comunità di pratica, ha l’obiettivo di fornire motivazioni, riferimenti teorici, linguaggi, strumenti, occasioni di confronto ed esperienze virtuose di riferimento utili alla sperimentazione, nei diversi contesti museali, di pratiche partecipative e innovative per l’avvio o il rafforzamento dello sviluppo di Musei di Comunità. Nelle 6 giornate di formazione, dall’8 aprile al 20 maggio con una ripresa a fine settembre, i partecipanti, guidati da professionisti impegnati nel mondo accademico e riconosciuti a livello scientifico, visiteranno fisicamente diversi Musei locali, fra i quali il MUSE di Trento, e affronteranno i temi dell’evoluzione dei Musei, da luoghi della storia a spazi di interazione e di coinvolgimento dei cittadini, conoscendo esperienze virtuose e ragionando insieme su quali processi attivare e rafforzare per lo sviluppo di Musei di Comunità.

E’ possibile iscriversi al percorso entro il 4 aprile 2018. Per info e iscrizioni: museodicomunita@liberisogni.org / 3351989017