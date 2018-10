LECCO – E’ una quota rosa ad aggiudicarsi il 14° Premio Manzoni al romanzo storico. Sabato sera, presso l’auditorium della Camera di Commercio, la scrittrice Maria Attanasio è stata premiata con il prestigioso riconoscimento ‘targato’ 50&Più Confcommercio Lecco.

Il suo romanzo “La ragazza di Marsiglia” (Sellerio) ha conquistato la giuria popolare composta da 100 lettori, selezionati dalle libreria che aderiscono al concorso (Libreria Cattaneo di Lecco, Parole nel Tempo di Lecco, Perego Libri di Barzanò e La Torre di Merate. Coinvolte anche le biblioteche di Valmadrera-Civate e di Costa Masnaga).

Come da tradizione la serata finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico ha visto i tre scrittori selezionati dalla giuria tecnica confrontarsi sui temi più disparati, inerenti alla loro opera: oltre a Maria Attanasio sul palco dell’auditorium sono saliti Rosella Postorino con “Le assaggiatrici” (Feltrinelli) e Matteo Righetto con “L’ultima patria” (Mondadori).

Con loro Ermanno Paccarini, presidente della giuria tecnica, e Stefano Motta, membro della stessa giuria, che attraverso una serie di domande hanno analizzato la profondità dei tre romanzi finalisti, “così diversi tra loro, ma allo stesso modo coinvolgenti”.

E’ stata infine la travagliata storia di Rosalia Montmasson, raccontata con perizia da Maria Attanasio, a colpire i lettori della giuria popolare: moglie di Francesco Crispi per ben vent’anni, Rosalia era una lavandaia stiratrice, diventata seguace degli ideali mazziniani per i quali visse azioni clandestine e rischiose, finendo per seguire il marito nelle peripezie dell’esilio.

“Un avvincente romanzo storico, che restituisce voce e identità, recuperando anche una sommersa e avventurosa coralità di oscuri eroi, con un ritmo narrativo di inchiesta letteraria su una vicenda nascosta del Risorgimento”. Che Maria, nata poetessa e ‘convertita’ alla narrazione, ha pensato e scritto guidata dallo studio del Manzoni, autore definito dalla stessa “imprescindibile per chi vuole misurarsi con questo tipo di letteratura”.

“Come per molti, il mio primo approccio ad Alessandro Manzoni fu scolastico, quindi non positivo. Anche perché più che focalizzarci sul romanzo storico in sé noi studiavamo la caratterizzazione dei personaggi. Mi ci volle del tempo per imparare a digerire Manzoni, e ancora molto di più a capirlo – ha detto la scrittrice – ruolo fondamentale in questo processo lo ha giocato La Storia della Colonna Infame: senza quel testo è impossibile comprendere a fondo Manzoni”.

A consegnare il premio a Maria Attanasio Eugenio Milani, presidente di 50&Più Confcommercio, Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Giovanni Priore, presidente di Acel Energia sponsor della manifestazione e Vittorio Colombo, direttore del quotidiano “La Provincia di Lecco” e coordinatore del Premio Manzoni.

“Una serata interessante e ricca di spunti – ha commentato l’assessore Piazza – per la quale ringrazio di cuore i tre finalisti del Premio Manzoni al romanzo storico e i suoi organizzatori. Lecco ha molto da offrire in termini di cultura, credo che questo evento così come tanti altri dimostrino che siamo sulla strada giusta per creare un’offerta e una rete di cultura sempre più vasta”.

Durante la serata è stato consegnato anche il nuovo riconoscimento Premio Storie di Lago: vincitore il giovane Mattia Conti con il suo romanzo “Di sangue e di ghiaccio”. La serata ha avuto anche altri protagonisti, gli studenti del contest di scrittura “Esercizi di felicità” promosso in collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado lecchesi.

I vincitori, per le scuole medie: Andrea Carolina Spagnolo (2B Alessandro Volta di Mandello) con “Felicità”, Martina Dell’Oro (2A Caterina Cittadini di Calolziocorte) con “Felicità” e Noemi Di Genova (Giosuè Carducci di Olginate) con “Amici per essere Felici”.

I vincitori, per le scuole superiori: Davide Corti (3BLS Vittorio Bachelet di Oggiono) con “Il vestito di felicità”, Angelica Abitante (3FSA G.B. Grassi di Lecco) con “Miro in cielo arder le stelle” e Marta Mapelli (1ELA Manzoni di Lecco) con “Il giorno prima della felicità”.

“Premiare questi ragazzi ci rende davvero orgogliosi – ha dichiarato Eugenio Milani – speriamo che questo riconoscimenti li sproni a mantenere viva la loro creatività”. Il prossimo appuntamento con il Premio Manzoni è per il prossimo 10 novembre con l’assegnazione del Premio alla Carriera, lo scorso anno vinto da Valerio Massimo Manfredi.

