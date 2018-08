VARENNA – “Passeggiando sotto le stelle a Villa Monastero di Varenna” con quattro aperture serali gratuite. Da mercoledì 15 a sabato 18 agosto dalle 19.00 alle 23.00 sarà possibile accedere gratuitamente al Giardino Botanico di Villa Monastero con quattro aperture serali straordinarie.

Un’iniziativa inedita promossa dalla Provincia di Lecco, che permetterà ai visitatori di ammirare le bellezze del Giardino Botanico al chiaro di luna.

L’accesso è consentito fino alla fontana di fronte alla Casa Museo; per l’occasione sarà aperto il Bistrot di Villa Monastero.

Ad agosto la Casa Museo e il Giardino Botanico sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (5 euro solo per il Giardino); l’ingresso ridotto di 5 euro (3 euro solo per il Giardino) è riservato a persone over 65, gruppi di oltre 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; l’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.

E’ possibile visitare con un unico biglietto Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi con le seguenti opzioni: visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5 euro e visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini di Villa Cipressi: intero 12 euro, ridotto 7 euro.

Per informazioni:

www.villamonastero.eu

www.facebook.com/villamonasterolc

www.instagram.com/villamonastero.