SANTA MARIA HOE’ – E’ tutto pronto per il Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano che si terrà nel suggestivo Antico Teatro Greco di Taormina, in Sicilia, il prossimo 22 agosto.

Una serata dedicata alla musica lirica e che tra gli ospiti vedrà i più importanti volti del panorama lirico internazionale, uniti nel ricordo del tenore siciliano Giuseppe di Stefano, scomparso 10 anni fa. Protagonista di questa serata anche il Comune di Santa Maria Hoè, di cui Di Stefano fu cittadino dal 1986 al 2008, anno della sua morte.

La serata, organizzata dal Coro Lirico Siciliano, gode infatti del patrocinio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), rappresentando un vero e proprio ponte tra la Sicilia, terra natale di Di Stefano, e la Brianza, terra dove visse per anni e dove sono ancora oggi conservate le sue spoglie.

Emozionato il primo cittadino di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla, che per l’occasione ha lanciato un videomessaggio proprio di fronte alla villa dove il grande tenore visse per anni: “Chi vive in questa zona si ricorda del canto di Di Stefano che riempiva l’intera vallata. Il prossimo 22 agosto nel teatro più suggestivo del mondo verrà commemorato il più grande tenore di tutti i tempi, è un onore per noi patrocinare questo evento e ricordare Di Stefano. Vi aspettiamo in Sicilia, un caro saluto da Santa Maria Hoè!”.