LECCO – Sempre più ampia l’offerta delle attività didattiche dei Servizi educativi del Si.M.U.L. di Lecco. Mercoledì pomeriggio presso la sede espositiva di Palazzo delle Paure, l’assessore alla Cultura Simona Piazza ha presentato il programma per l’anno 2018-2019.

Alla conferenza erano presenti anche il Direttore Simul Barbara Cattaneo, il responsabile dei servizi educativi Mauro Rossetto e il responsabile del Planetario civico di Lecco Loris Lazzati.

“Le attività – hanno spiegato i responsabili Simul – si sono arricchite negli anni e comprendono tutti i percorsi espositivi e le collezioni del Museo Manzoniano, della Galleria Comunale d’Arte a Villa Manzoni e al Palazzo delle Paure, del Museo Archeologico, del Museo di Storia Naturale, del Museo Storico e del Planetario civico a Palazzo Belgiojoso”.

L’offerta formativa presentata è suddivida in moduli didattici, ognuno dei quali sarà articolato in maniera differente per livello di scolarità degli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

“I moduli didattici nei nostri Musei comprendono in genere una presentazione, la visita del percorso espositivo, seguita da un laboratorio di attività creative o esperimenti scientifico-naturalistici, con attività di verifica” hanno spiegato. “Gli operatori incaricati sono tutti specialisti nelle diverse discipline (storici dell’arte, naturalisti, archeologi, storici, astronomi) impegnati nella ricerca territoriale. In alcuni casi ci si avvale anche della collaborazione di strutture di altri servizi ed esperti esterni: è il caso delle attività gestite in collaborazione con Artimedia, che coinvolgono i ragazzi disabili, e di quelle a cura di Teatro Invito”.

La novità di quest’anno sono i laboratori didattici e le visite guidate organizzati da Vi.Di. s.r.l., in occasione delle Grandi Mostre gestite dalla società nel polo museale di Palazzo delle Paure. Le attività – ad eccezione di quelle nel Civico Planetario, di quelle gestite da Vi.DI e delle visite teatrali – saranno gratuite fino ad esaurimento delle disponibilità.

“Un’offerta educativa ampia e innovativa, quella proposta per questo anno scolastico dal Comune di Lecco attraverso il SiMUL, che tiene conto di un nuovo quadro delle istituzioni scolastiche, profondamente trasformato rispetto a quello nel quale nacque e si sviluppò la didattica museale storica” ha commentato entusiasta Simona Piazza, assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Lecco. “Le numerose proposte che spaziano da visite guidate, a laboratori, a workshop, facendo conoscere le nostre collezioni hanno lo scopo di conseguire tre importanti obiettivi per i musei: condividere il patrimonio con un pubblico sempre più variegato, innovare la didattica individuando strumenti opportuni e coinvolgere le giovani generazioni in modo diverso, in maniera più vicina e attenta ai loro interessi”.

“Grazie alla stretta collaborazione tra la direzione e il personale dei Musei e del Planetario civico siamo in grado di presentare un’offerta didattica museale esaustiva, che consentirà agli studenti di avvicinarsi non solo all’arte, ma anche alla storia naturale e all’astronomia in maniera interattiva, attraverso una vera e propria esperienza di apprendimento sul campo”.

QUI il programma completo delle attività