MANDELLO – Venerdì 14 dicembre alle ore 21 presso il Teatro San Lorenzo di Mandello del Lario si terrà il quinto appuntamento della Stagione Concertistica della Maratona Telethon Lecco 2018.Si esibirà il Coro Sol Quair diretto dal Maestro Giuseppe Caccialanza.

Il concerto a sostegno degli obiettivi Telethon si inserisce a pieno regime nel connubio “coralità – ricerca” che il direttore artistico Telethon Lecco, Michele Casadio, sta fortemente sviluppando e portando avanti. Per merito di questa progettualità nuova e ben strutturata è stato ricevuto il patrocinio da Usci Lecco e Usci Lombardia.

La serata chiuderà la Stagione Concertistica che ha visto lavorare undici formazioni musicali e nove direttori in cinque date distribuite sul nostro territorio a partire dal 3 novembre.

“I risultati dei quattro concerti eseguiti sono stati davvero straordinari, i pubblici altamente soddisfatti, così come i parroci che hanno ospitato le esibizioni – spiegano da Telethon Lecco – Questo perchè tutti gli artisti chiamati a prestare la loro voce per Telethon lo hanno fatto spinti da entusiasmo, preparazione, sincerità e spirito di collaborazione. La presenza dei Sol Quair, venerdì sera, che porrà una meravigliosa parentesi in chiusura ad un’esperienza che ha regalato in questi appuntamenti moltissime emozioni a tutti”.

Durante la serata sono previsti gli interventi di Renato Milani, coordinatore provinciale Telethon e Gerolamo Fontana, presidente U.I.L.D.M. Lecco.