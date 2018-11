LECCO – Continua con un tema importante, l’eternit, la rassegna CineMinimo, organizzata da Dinamo Culturale nello spazio di Teatro Invito in via Ugo Foscolo a Lecco.

L’appuntamento di martedì 13 novembre (ore 21), organizzato in collaborazione con Legambiente, proporrà il film “Un posto sicuro” di Francesco Ghiaccio.

“Luca sorride solo per lavoro: il suo sogno di fare l’attore si è infeltrito come un vecchio maglione, trasformandosi in un impiego come animatore per feste, clown part time per serate di lusso. Quel sogno gli era costato, anni prima, il rapporto col padre Eduardo, uno che i sogni ha saputo metterli da parte per inseguire un posto sicuro, da intendersi in fabbrica: quella dell’Eternit di Casale Monferrato, dove si è trasferito per mantenere la famiglia”.

Una serata che si inserisce nella serie di eventi legati al tema della lotta all’amianto in corso in questi giorni nella nostra provincia. Ingresso singolo: 5 euro; abbonamento 4 ingressi: 15 euro.