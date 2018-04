LECCO – A partire dalla prossima settimana sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento ai quattro spettacoli programmati per la rassegna Altri Percorsi 2018 presso la biglietteria del Teatro della Società, sita in piazza Garibaldi 10, nelle giornate di lunedì 9 aprile dalle ore 14 alle ore 18, martedì 10 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18 e mercoledì 11 aprile dalle 10 alle 14, mentre proseguono le vendite online a partire dal sito del Comune di Lecco.

L’abbonamento, che ha un costo di 45 euro, e di 21 euro per gli under 25, garantisce la priorità per partecipare allo spettacolo conclusivo della rassegna (fuori abbonamento, a ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) Bartleby, una storia di Wall Street, con Luca Redaelli e la regia di Renato Sarti, che si terrà giovedì 7 giugno alle ore 21 nella suggestiva cornice del Cimitero di Laorca a Lecco.

La rassegna Altri Percorsi avrà inizio mercoledì 18 aprile al Cine Teatro Palladium di Lecco con il concerto di Fabio Concato.