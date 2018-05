MANDELLO – Il gruppo teatrale del Centro di Formazione Professionale de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini porta in scena “Nel segno dei sogni”, uno spettacolo dal forte coinvolgimento emotivo, un viaggio nel mondo onirico attraverso quadri di grande impatto visivo. L’appuntamento è per venerdì 11 maggio alle 20.45 presso il Cinema Teatro De Andrè.

Il gruppo teatrale è formato da 14 ragazzi e ragazze diversamente abili che hanno lavorato per un intero anno e che aspettano di presentarsi al pubblico. Hanno imparato ad esprimere esperienze e vissuti, a muoversi sulla scena rispettando tempi e sequenze, a parlare con una intonazione della voce adatta alla parte e ai personaggi.

La guida è di Claudio Milani, un regista professionalmente conosciuto, che dal 2011 segue il gruppo e che non ha ancora finito di stupirsi dei miracoli che accadono sul palco: i suoi allievi ogni anno cambiano ma tutti hanno il dono di trasformare il cuore di chi li guarda. Collaborano alla regia Elisabetta Viganò, Monica Molteni, Giovanna Corti, Paola Sartori, Gianluca Venturini; le luci sono di Fulvio Melli mentre musiche e tecnica sono a cura di Andrea Bernasconi.

“I sogni sono leggeri come una barchetta di carta che ondeggia sull’acqua, si svelano, corrono, si espandono, portano il pubblico in quel mondo onirico dove tutto può accadere e le regole esistono solo per essere rotte” sottolinea Claudio Milani. “Desideri e incubi si alternano sul palco e costruiscono archetipi in cui tutti gli uomini si possono riconoscere. Perché è là, nei sogni, che albergano i più grandi desideri e le più profonde angosce”.