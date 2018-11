LECCO – Un evento musicale targato Wow Che Cultura di portata assoluta. Un’occasione da non perdere per ascoltare dal vivo la performance di un artista davvero talentuoso e capace di emozionare e incantare.

Un’iniziativa di valore organizzata e voluta da Discoshop, Confcommercio Lecco – Wow Che Sconti, Creeostudio e La Fabbrica. Sabato 1 dicembre arriverà a Lecco The Niro, nome d’arte di Davide Combusti, per la prima tappa del “B-side tour” dopo l’anteprima a Roma di ottobre. Due gli appuntamenti a ingresso libero e gratuito previa prenotazione (presso Discoshop tel: 0341360172).

Alle ore 17 l’artista incontrerà i suoi fan e dialogherà con loro rispondendo a domande e curiosità presso il negozio Discoshop di via Carlo Porta 11/13 a Lecco, mentre alle ore 21.30 è in programma un concerto nella sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco (opening act Shiver Folk).

Davide Combusti, cantautore polistrumentista romano, ha all’attivo tre album usciti per la Universal: “The Niro” (2008), “Best Wishes” (2010) e “1969” (2014) mentre l’album del 2012 “The Ship” è stato pubblicato da Viceversa Records e distribuito da EMI.

Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro, che ha partecipato anche alla 64^ edizione del Festival di Sanremo, è apprezzato da musicisti del calibro di Deep Purple, la compianta Amy Winehouse, Sondre Lerche, Tom Hingley, leader degli Inspiral Carpets e Lou Barlow dei Dinosaur jr che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Ma The Niro si è anche esibito sul palco prima di artisti quali Carmen Consoli, Zephyrs, Okkervill River, Isobel Campbell, TKO, Badly Drawn Boy, Mirah, Chris Leo, Gabriella Cilmi, One Republic, Afterhours, Caparezza, Gloria Cycles e Malika Ayane (per la quale è anche autore).

Apprezzato anche all’estero, si è esibito soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti (partecipa al tributo mondiale in onore di Elliott Smith, organizzato dalla Radio dell’Università di Boston, con un’efficace interpretazione di “Everything reminds me of her”). Ha collaborato con il manager dei Radiohead Chris Hufford al progetto Anti Atlas.

L’evento di The Niro a Lecco vede come detto la partnership di Wow Che Cultura, iniziativa inserita nel più ampio progetto Wow Che Sconti di Confcommercio Lecco e tesa a valorizzare i musei etnografici e storici, del lavoro e naturalistico-scientifici del territorio. Il catalogo Wow Che Cultura offre sconti per i musei che hanno un ingresso a pagamento e coupon sconto che riguardano Linee Lecco, Teka Edizioni, Galleria Melesi e l’Abbonamento Musei Lombardia Milano.

Il catalogo è in distribuzione durante i principali appuntamenti culturali di Lecco e provincia e presso le biblioteche e i musei del territorio. A fianco di Confcommercio Lecco ci sono il Comune di Lecco, la Provincia e il Sistema Museale; main sponsor è Acel Energie.