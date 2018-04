BARZIO – Pubblico delle grandi occasioni, domenica sera, per il tradizionale concerto di Pasqua del Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio. Spettacolo reso ancor più suggestivo dal suono delle cornamuse della Orobian Pipe Band di Ranica.

“Quest’anno abbiamo voluto offrire al nostro pubblico qualcosa di nuovo in termini musicali, coinvolgendo i suonatori di cornamuse scozzesi e abbinando ai brani della Banda la musica dell’organo” spiega con soddisfazione Mario Tagliaferri, presidente della Banda di Barzio, che poi ringrazia Andrea Scandella per la presentazione e tutti quanti hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.

Quello di quest’anno, inoltre, è stato il decimo concerto di Pasqua diretto dal maestro Iose Ratti e, proprio in ricordo di questa ricorrenza, gli è stata donata una nuova bacchetta.

A rendere ancor più speciale la serata ha contribuito la tanto inattesa quanto graditissima presenza fra il pubblico di Giuseppe Funari, presidente della banda Città di Accumoli, accompagnato da due musicanti.

La delegazione ha fatto gli auguri di buona Pasqua e ringraziato per il contributo raccolto lo scorso anno, spiegando che i fondi stati impegnati per il rifacimento delle divise andate distrutte nel terremoto. Ha poi annunciato la partecipazione della Banda e dell’Amministrazione comunale di Accumoli alla 2^ edizione della Festa della Musica in programma a Barzio il 7 e 8 luglio prossimi.