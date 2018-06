MALGRATE – Continuano gli appuntamenti collaterali dedicati a Pietro Vassena, in concomitanza con la mostra “L’Uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell’inventore” aperta alla “Quadreria Bovara Reina” di via San Dionigi 8 a Malgrate. Mostra voluta dal Comune di Malgrate con l’Associazione Luce Nascosta e la Famiglia Vassena, nell’anno del 70° anniversario del record del mondo d’immersione realizzato dall’inventore malgratese Pietro Vassena, con il suo batiscafo C3, al largo di Argegno, sul Lago di Como, nel 1948 a -412 metri.

Infatti nel prossimo fine settimana, quello del 9 – 10 giugno, verrà proposto un ricco calendario di iniziative nell’ambito di “Un weekend con Vassena”. A cominciare da sabato 9 giugno alle 19,30 nella sede della Società Canottieri Lecco con un’apericena dal titolo “Canottieri Lecco, la seconda casa di Vassena e del suo C3”. Una serata amarcord con dibattito e proiezione di immagini, anche d’epoca, condotto da Marco Cariboni e Marco Corti (prenotazione obbligatoria allo 0341.364273).

Il giorno successivo, domenica 10 giugno, ritrovo dalle ore 10.00 sul lungolago di Malgrate (zona stalli per auto) con “Le moto al tempo di Vassena”, appuntamento open air con le moto dell’epoca e visita guidata gratuita alla mostra.

In serata, alle 21.00, sempre sul lungolago di Malgrate, nella zona della fontana a lago, lo spettacolo “Un orologio che anticipa: la storia di Pietro Vassena”. Si tratta di un suggestivo racconto teatrale e musicale sulla vita e sulle invenzioni di Vassena, nella spettacolare cornice della fontana e con lo sfondo della città di Lecco: l’attore, Marco Creuso, “camminerà” sulle acque accompagnandoci nella storia passo dopo passo. Soggetto e regia di Marco Creuso con musiche originali di Fabio Agnesina e Fabrizio Ratti. In caso di maltempo la rappresentazione sarà rinviata a domenica 24 giugno sempre alle ore 21.

Inoltre che la mostra “L’Uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell’inventore” resterà aperta sino a domenica 22 luglio. L’ingresso, a titolo gratuito, sarà possibile il giovedì sera, dalle 21 alle 23 (giovedì 7 giugno visita guidata con Marco Corti); il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

Per i gruppi organizzati, con visite guidate o attività didattiche, sarà possibile, prenotandosi, accedere anche il mercoledì mattina. Sono previste anche visite guidate in lingua inglese a cura di Dominica Cecot (su prenotazione al 329.0470041 o mail a mostravassena@gmail.com) il 16 giugno e 14 luglio a partire dalle ore 17,30.