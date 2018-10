LECCO – “The show must go on” direbbero gli inglesi e anche a Lecco l’indisponibilità del Teatro della Società, ancora chiuso in attesa dei lavori restauro, non fermerà gli eventi teatrali nel capoluogo di provincia: come lo scorso anno, anche questa nuova stagione sarà di teatro ‘diffuso’ grazie alla disponibilità di altre strutture in città.

Il Cineteatro Palladium, il Cenacolo Francescano e l’Auditorium della Casa dell’Economia affiancheranno per il secondo anno il Comune e ospiteranno gli spettacoli che compongono il cartellone.

“Nonostante il nostro teatro per eccellenza sia chiuso, avviamo quattro rassegne di ‘Teatro in città’, con l’obiettivo di portare il teatro nei luoghi dove già è di casa ed anche in spazi inediti come la sede museale di Palazzo Belgiojoso, per avvicinare anche un pubblico nuovo” ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Simona Piazza.

Un esperimento dettato dalla necessità ma che lo scorso anno avrebbe dato dei risultati giudicati positivi dall’assessore; se da un lato la chiusura del teatro cittadino ha inevitabilmente fatto calare gli abbonamenti, “abbiamo invece avuto un forte incremento nella vendita di biglietti singoli – ha fatto sapere Piazza – significa che siamo riusciti a raggiungere persone solitamente non frequentano il teatro e che speriamo di fidelizzare affinché possano aggiungersi agli affezionati del Teatro della Società quando sarà possibile la sua riapertura”.

Pur lontana da Piazza Garibaldi, questa nuova stagione non farà mancare nomi noti (con il ritorno a Lecco di Paolo Rossi, Marina Massironi, Debora Villa e il ‘flauto magico’ di Elio in ‘Opera Buffa!’ ) e spettacoli di grande interesse.

Un programma che si aprirà martedì 6 novembre alle 21 al Palladium con “Il ritorno di Casanova” di Arthur Schnitzler con il grande ritorno a Lecco di Sandro Lombardi e Alessandro Marini e la regia di Federico Tiezzi, proseguirà poi il 20 novembre con “Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles” di e con Paolo Rossi; la stagione teatrale terminerà il 27 marzo con “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare per la regia di Serena Sinigaglia.

Al Teatro Cenacolo Francescano sarà di scena l’operetta con tre spettacoli il pomeriggio alle 16: il primo il 15 dicembre con il musical di Broadway e capolavoro di Cole Porter “Kiss me, Kate” della Compagnia Corrado Abbati, il 12 gennaio “Il paese dei campanelli” con l’Orchestra Sinfonica di Lecco e la regia di Roberto Lopane e il 16 febbraio “Scugnizza” con la regia di Corrado Abbati.

Palcoscenico privilegiato per la musica classica sarà l’Auditorium Casa dell’Economia che ospiterà i concerti de I solisti de LaVerdi il 28 novembre, la Missa Omnium Sanctorum di J.D. Zelenka il 12 dicembre, le Colonne sonore eseguite dal Quintetto di Ottoni de LaVerdi il 2 febbraio e il concerto dell’orchestra LaVerdi Barocca diretta da Ruben Jais, il 22 marzo, dedicato ad Antonio Vivaldi, con la Sinfonia al Santo Sepolcro e il Concerto Grosso op.3 n.11 e Giovanni Battista Pergolesi con il suo Stabat Mater.

Alla presentazione delle rassegne, insieme all’assessore Piazza, erano presenti Silvano Tornioli del Cineteatro Palladium e Riccardo Arigoni, vice presidente del Cenacolo Francescano che quest’anno festeggia il suo 50esimo anno di attività culturale in città.

