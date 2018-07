MONTE MARENZO/LECCO – Il teatro ‘mezzo’ per parlare del tema della disabilità, delle barriere architettoniche, dell’amicizia e dell’amore.

Sabato sera presso la Sala Ticozzi di Lecco è andata in scena ‘Diversamente viva’ una rivisitazione della pièce teatrale “Romeo e Giulietta”, iniziativa dell‘Associazione culturale UPper Monte Marenzo a cui hanno collaborato l’Associazione Lo Specchio di Calolziocorte, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Auser Insieme Monte Marenzo e Associazione Talita Kum.

Sul palco si sono esibiti Francesca Contino, nei panni di Anna (Giulietta) e Michele Maggioni nei panni di Carlo (Romeo), guidati dalla regia di Angelo Gandolfi e Sergio Vaccaro, con la musica composta ed eseguita dal vivo di Emanuele Panzeri.

La serata è stata un successo: “Il pretesto teatrale è diventato occasione per parlare della vita di Anna, della disabilità, delle barriere architettoniche e delle barriere di relazione che una persona disabile deve affrontare, ma è anche l’occasione per parlare di sogni, di amicizia e di amore. Un racconto di formazione che trova nelle esperienze difficili incontrate le motivazioni profonde per sperimentare un diverso modo di vivere, comunque pienamente appagante in termini esistenziali e sociali” hanno spiegato gli organizzatori “grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato”.