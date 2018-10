VALMADRERA – Con l’Orchestra da Camera “IIdebrando Pizzetti” diretta dal M°Enrico Saveri Pagano Idea In più propone un concerto esclusivo che vede il Teatro Artesfera di Valmadrera ospite di una delle 13 date in Italia.

Il concerto è anche voluto anche per dare omaggio alla Prima Stagione Teatrale al teatro Artesfera, non ci sarà nessun costo biglietto dando così modo a tutti di avvicinarsi al mondo della Lirica.

Il viaggio di formazione del giovane Mozart in Italia ha avuto come prima tappa la città di Milano. Qui Mozart entra in contatto con G.B. Sammartini e la scuola sinfonica milanese, fondamentali per la crescita e lo sviluppo del giovane musicista. L’Orchestra da Camera “Ildebrando Pizzetti”, dopo quasi 250 anni dal primo viaggio del compositore a Milano, propone un programma esclusivamente dedicato alle composizioni del soggiorno meneghino. Si potranno ascoltare accanto ad un brano celeberrimo come l’Exultate Jubilate, sinfonie ed arie meno note ed eseguite. Programma Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sinfonia K 74 in Sol maggiore Se tutti i mali miei K 83, aria per soprano e orchestra Cara, lontano ancora da Ascanio in Alba K 111, aria per soprano e orchestra Sinfonia K 112 in Fa maggiore Exultate jubilate! K 162, mottetto per soprano e orchestra Sinfonia K 84 in Re maggiore.

Direttore: Enrico Saverio Pagano soprano: Carlotta Colombo

Per ulteriori informazioni : 333/9363281 – Idea in Più