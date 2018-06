MANDELLO – Serata mandellese per il Festival di Bellagio e del Lago di Como, che venerdì farà tappa sul ramo orientale del Lario per un concerto in Piazza Italia di Mandello.

In caso di maltempo la manifestazione sarà realizzato nella Chiesa di San Lorenzo. Quest’anno l’iniziativa vedrà esibirsi l’orchestra dei Pomeriggi musicali di oltre 40 elementi.