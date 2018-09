ABBADIA – La rassegna Ville Aperte in Brianza 2018 ha visto la partecipazione anche del Civico Museo Setifcio Monti di Abbadia Lariana.

“Ci siamo candidati con un po’ di timore, temendo il confronto con le bellissime ville in catalogo. Ci siamo proposti con la nostra struttura: una fabbrica del 1800, dal’ aspetto severo e rude ma con all’interno testimonianze preziose sulla lavorazione della seta” spiega Laura Marina Mandelli, assessore cultura e istruzione di Abbadia Lariana.

Il bilancio del primo week end ha decisamente premiato l’intraprendenza degli organizzatori: “Gruppi al completo sabato e domenica mattina. Abbiamo già prenotazioni per i prossimi due fine settimana e ancora, comunque, posti liberi. Abbiamo scelto come prima esperienza di aprire tutte le mattine dei tre fine settimana coinvolti in questo settembre con visite guidate alle ore 11”.

Gradita e consigliata la prenotazione. Si possono reperire tutte le indicazioni per prenotazioni su www.villeaperte.info oppure scrivendo a info@museoabbadia.it

“Queste giornate chiudono una stagione estiva positiva per il nostro Museo che ha avuto visite continue per tutto il mese di agosto” conclude l’assessore Mandelli.

Sul sito www.museoabbadia.it e sulla pagina Facebook dedicata al museo si può essere informati sulle future aperture e iniziative.