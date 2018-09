GARBAGNATE MONASTERO – Dalla Bulgaria alla provincia di Lecco per visitare la sede di Pharmalife Research di recente costruzione, conoscere i moderni impianti produttivi e scoprire le innovative proposte dall’azienda di Garbagnate Monastero.

In questi giorni circa quaranta fra medici generici, specialisti, otorino laringoiatri e pediatri provenienti da diverse parti della Bulgaria sono in visita presso l’impresa che è attore di primo piano nel settore dei prodotti fitoterapici, anche ad uso pediatrico, e dermocosmetici.

“Se grazie agli alti standard qualitativi è presente in 54 Paesi del mondo e collabora con importanti Gruppi farmaceutici, Pharmalife Research si è particolarmente focalizzata sui prodotti destinati ai bimbi proponendo rimedi naturali – evidenzia Giulia Esposito Responsabile Ricerca e Sviluppo dell’azienda – Siamo leader in questa particolare fascia del mercato con la linea ‘I Fitobimbi’, studiata sia per le esigenze dei più piccini sia per quelle dei più grandi, fino ai 12 anni, e preparata con estratti di piante officinali, titolati e standardizzati nei loro principali componenti attivi, purificati, rigorosamente selezionati e controllati in tutti i loro processi produttivi”.

Nell’ambito della visita presso Pharmalife Research sono in programma anche momenti formativi sulla fitoterapia e sulla “salute al naturale”.

“La mission che ci siamo dati, infatti – continua Giulia Esposito – è quella di offrire al cliente finale la soddisfazione di un bisogno specifico fortemente sentito negli ultimi anni: quello di utilizzare prodotti naturali per il benessere e la bellezza efficaci ma che presentino caratteristiche di provenienza sicura e diretta dalla natura”.